El Vicepresidente de la UCR afirmó que Insfrán firmó 225 titularizaciones «sádicas»

El Vicepresidente del Comité Provincial de la UCR formoseña y Presidente de UAL, Carlos Toloza, calificó de «titularizaciones sádicas» a las decretadas por el gobernador Gildo Insfrán mediante los decretos 265/22 y 266/22 del 20 de septiembre en curso.

Toloza aclaró que son titularizaciones que debieron haberse dictado en 2001, algunas, y en 2011 otras, es decir vienen con un atraso de 21 y de 10 años respectivamente, agregó que se trata de los casos conocidos como ‘docentes con reserva de cargo’ por haber sido suplentes en 2001 y 2011.

«Engañados, como ahora se puede observar con claridad y justeza, con una titularización ‘imposible’ por estar ocupados los cargos, los mandaron al limbo de los que no son titulares ni suplentes, los que no son nada en su situación de revista, a los que se les cortó la carrera directiva y que vieron cómo colegas con menos puntaje y antigüedad accedieron a cargos directivos en lugar de ellos», indicó el mismo.

Seguidamente expuso que «muchos de los ‘beneficiados’ ya se jubilaron en el cargo inicial del escalafón docente percibiendo sueldos de miseria y los que aún no lo hicieron no llegarán a los cargos directivos ocupados por docentes más jóvenes que perduraran un largo tiempo en los mismos, a los que todo docente tiene derecho».

El Vicepresidente de los radicales formoseños señaló que «la vanagloria divulgada por el gobierno de Formosa, por la firma de esos decretos, no es otra cosa que un acto de sadismo y de caradurismo político y administrativo, perfil al que nos tiene acostumbrado la administración provincial con Gildo Insfrán a la cabeza, sólo les faltó la exigencia de aplausos y gracias».

Por otra parte, Toloza informó que aún quedan centenares de casos de «docentes con reserva de cargo» en todos los niveles que deberán esperar sus titularizaciones por diez o más años «los que jamás llegarán a un cargo directivo porque su situación de revista se encuentra en el ‘limbo gildista’ de la nada de nada».

«Desde la UCR exigimos al gobierno de Gildo Insfrán que solucione en forma urgente y definitiva los casos de ‘reserva de cargo’ y convoque cada año a titularización en los cargos iniciales de cada escalafón, aplicando las listas de puntaje que se elaboran actualizados todos los años», cerró.

