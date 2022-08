El vínculo familiar que une a Wanda Nara y Evangelina Anderson y que muchos desconocen

Compartir

La rivalidad entre Wanda Nara y Evangelina Anderson es tan reconocible en el mundo del espectáculo que quizás pocos recuerden los comienzos felices. Esos que transitaron desde su irrupción mediática, hace unos quince años, como una primavera que pronto comenzó a disiparse. Llegaron los nubarrones, vientos fuertes y tormentas de todo tipo. Y aunque la disputa se encuentra aplacada desde hace un tiempo, se configuró un escenario de guerra fría y ya nunca más volvió a salir el sol.

Por ahora Wanda vive en París con Mauro Icardi, a la espera de lo que ocurra con el futuro futbolístico del padre de sus hijas Isabella y Francesca. Evangelina reside en Alemania junto a sus hijos Bastian, Emma y Lola y su marido Martín Demichelis , que trabaja como director técnico de las divisiones menores del Bayern Munich. Una se hizo conocer como virgen y sabe estar en el candelero mediático cada vez que se lo propone, y cuando no, también. Otra, que empezó como bailarina en Pasión de sábado, con los años optó por un perfil bajo que defiende a rajatabla. Poco parece haber en común entre ellas, pese a que iniciaron su recorrido en la farándula casi al mismo tiempo y de la misma manera. Y más aún, guardaban un lazo sanguíneo que mal que les pese, las acompañará hasta siempre.

La revelación la dieron las propias protagonistas en una nota con la revista Paparazzi, en el que se presentaron como primas. “Yo no sé mucho cómo es este tema de nuestro parentesco. Mi papá es tío de Eva, pero ella te lo puede explicar mejor…”, señaló la actual esposa de Icardi. “El tío de Wanda es el marido de mi tía Mónica, hermana de mi mamá”, acotó la mujer de Demichelis.

Resulta que estaban de charla en charla en los pasillos de Ideas del Sur cuando surgió la conversación. A la tía de Evangelina le llamó la atención el apellido de esa chica que avanzaba a paso de gigante entre los medios. “Mi marido es Nara, como Wanda Nara”, le dijo la mujer. “¡Fue algo así como Gente que busca gente! Nos pusimos muy felices. Y ahora que somos primas, vamos a pasar Navidad juntitas”, cerró entre risas la hermana de Zaira, que por entonces también recibió con alegría la noticia del primazgo.

Pero al poco tiempo comenzaron los primeros escándalos y la distancia entre ellas se hizo irreductible. Wanda ya salía con Maxi López -con quien tuvo a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto- y en una temporada en Carlos Paz, Evangelina no tuvo mejor idea que deslizar que el futbolista había coqueteado con ella antes que con su prima. Wanda le hizo la cruz y comenzó una guerra en la que hubo de dardos sutiles a munición gruesa.

Con el Bailando por un sueño como telón de fondo, una y otra se tiraron dardos más o menos picantes hasta que cada una emprendió su propio camino hacia el Viejo Continente. Desde entonces eligieron una tensa calma solo alterada por algunos chispazos en las redes sociales. Se cruzaron fuertemente cuando Evangelina transitó una crisis con Martín, y de manera más light cuando Anderson cuando fue elegida como por la revista española Sport como acreedora al Balón Rosa, como la mujer más hermosa vinculada al mundo del fútbol. “Muchísimas gracias a toda la gente que me votó. ¡Y gracias por bancar a las mujeres argentinas que son lo más!”, expresó en Twitter. “Me mata la gente que gana un concurso de web y hace tanta ceremonia. Eso sí, cuando los eliminan del Bailando con un 85% a 15%, hay fraude”, contragolpeó Wanda.

Evangelina eligió el perfil bajo y elige expresarse en sus redes sociales o con sus contadas visitas a la Argentina. En 2018, en uno de sus últimos proyectos mediáticos, tenía pautada una participación en Bailando por un sueño, que por cuestiones de agenda terminó declinando. Sin embargo con una sutil ironía deslizó que su archienemiga había movido sus fichas para sacarla. El año pasado, Eva llegó al país en una visita relámpago para sorprender a sus padres. Eran los tiempos más calientes del Wandagate, y ante la consulta periodística evitó referirse al asunto.

“No opino. Nunca opino de nadie. Si me preguntás de quien sea, no opino, porque no lo hago de la vida privada de nadie”, afirmó ante las cámaras de LAM antes de subirse al avión de regreso. La que sí se manifestó con un testimonio retro fue Mariana Diarco, que salió a cuestionar a Wanda: “¿Con qué tupé le dice putita a la China cuando todos los que arrancamos por el 2008 o 2009, más o menos, cuando Demichelis estaba muerto por Evangelina Anderson, Wanda Nara lo perseguía toda la noche en el boliche, sabiendo que ellos ya tenían algo?”, declaró en Mitre Live. Historias de encuentros y desencuentro y de caminos parecidos y diferentes. Y una historia de enemistad que solo ellas saben cuándo escribirán el próximo capítulo.

