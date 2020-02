En la interna con Frederic, Berni marcó «la diferencia entre profesional y aficionado»

Compartir

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró hoy que no tiene «ningún tipo de rivalidad ni de especulación» con su par nacional, Sabina Frederic, aunque subrayó que él viene de la «rama profesional» y se diferenció del «aficionado».

«No hay ningún tipo de rivalidad ni de especulación, simplemente aquellos que venimos de una rama profesional sabemos que la diferencia entre el profesional y el aficionado es el método. El método policial tiene una doctrina y una metodología y hay que cumplirla. Para eso es necesario una coordinación, que no es un invento», sostuvo el funcionario provincial.

Al ser consultado sobre en qué lugar ubicaba a Frederic, el dirigente del Frente de Todos destacó que las diferencias tienen que «ver con cuestiones técnicas» y se limitó a responder: «Yo soy un profesional y trabajo con método».

En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete del gobernador Axel Kicillof destacó que su objetivo era «simplemente coordinar y saber qué son, dónde están y qué hacen» los efectivos de las fuerzas federales desplegados en la Provincia de Buenos Aires.

«Cuando dos fuerzas no coordinan, lejos de contribuir, generan un vacío. Se coordinan o es muy perjudicial. Coordinamos o que no trabajen. Es así de simple, no hay mucho secreto. Esto no tiene que ver con una pelea», señaló.

Y agregó: «Lamentablemente, no sé por qué se llevó a perder dos meses en una provincia que tiene 1.400 asesinatos por año, cada día que pasa es un día sin respuesta. Pedimos que se coordine, no sólo por curiosidad sino por necesidad».

El pasado martes Kicillof, Berni y Frederic habían mantenido un encuentro para bajar la tensión entre Nación y Provincia en lo que respecta a Seguridad: aunque se firmó el acuerdo para coordinar las operaciones de las fuerzas federales en Buenos Aires, los cruces continuaron.

«El cruce vino del lado de Berni»

Hoy Frederic aseguró que con Berni quedó el debate «saldado» y y aclaró que no tuvo «ningún cruce» sino que «vino del lado de él», al tiempo que precisó que habrá «una suerte de comando unificado» que coordinará las acciones «en forma semanal».

«El convenio con la Provincia de Buenos Aires ya está firmado, falta el trámite administrativo», sostuvo la funcionaria nacional, quien celebró que se llegó a un «acuerdo» en la reunión con Berni y Kicillof.

En ese sentido, destacó: «Es un tema que está saldado. Yo no tuve ningún cruce con Berni. Vino del lado de él. Tenemos diferencias, estilos distintos de conducción, pero en la manera de pensar la seguridad no hay grandes diferencias. Acá la cuestión personal no importa».

En declaraciones radiales, Frederic explicó que el vínculo entre Nación y Buenos Aires «va a seguir el modelo de Santa Fe, con algunas diferencias por el tamaño de la provincia y porque hay muchos más efectivos federales».

«Es una mesa conjunta, una suerte de comando unificado en el que se van a coordinar las acciones en forma semanal del despliegue», concluyó la ministra de Seguridad.