En la localidad de General Belgrano, hay 65 personas alojadas en los CAP habilitados

Conforme a una planificación, la Policía y el personal de salud trabajan allí codo a codo las 24 horas, dando cumplimiento al arribo de contingentes de comprovincianos desde distintas zonas del país, debidamente autorizados por el Consejo COVID-19.

Desde el pasado 25 de noviembre en que inició el ingreso masivo de ciudadanos formoseños al territorio provincial y hasta la fecha en el puesto de control de Lucio V. Mansilla se desarrolla con normalidad el operativo dispuesto dando así cumplimiento la Provincia al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Al respecto, el comisario inspector José Félix Bogado, quien coordina las acciones en el puesto de control, informó que “como parte de los equipos de trabajo de la Policía evaluamos de manera exitosa el desarrollo que viene teniendo del dispositivo implementado para el ingreso masivo de las personas al territorio provincial”.

Asimismo, para esta tarea consideró muy importante el hecho de que se cuenta con sistema que permite conocer si las personas están autorizadas a ingresar y que a través del mismo “hemos detectado casos de personas que de forma maliciosa presentan documentación no válida”, lo cual oportunamente fue comunicado a las autoridades del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.

Y resaltó que “gracias este sistema digital pudimos desactivar estas maniobras que realizan algunas personas con la idea de ingresar a la provincia”.

El comisario inspector Bogado, también hizo hincapié en la planificación y organización que se hizo por parte de la Policía a los fines de cumplir con los controles tanto de las personas que ingresan a la provincia y también el transporte en general que diariamente arriba por el puesto de control de Mansilla.

Acerca del transporte de carga, acentuó que “se trata de un gran flujo que en ningún momento se vio afectada ni resentida la actividad”, porque para eso, “se organizaron grupos de trabajo, además de una excelente comunicación que existe con el personal de Gendarmería Nacional que están prestando colaboración en cuanto a la circulación y control vehicular para así agilizar el tránsito sobre la Ruta Nacional Nº 1”.

“A ello, se debe sumar el trabajo de la municipalidad de Mansilla”, agregó, y por supuesto no olvidó mencionar la destacada tarea del área de salud que “las 24 horas está codo a codo con el personal policial para que no se produzcan dificultades en el ingreso de las personas”.

E incluso el personal de Rentas de la provincia, “que si bien no están en el área de seguridad, estamos coordinando con ellos el fluido tránsito del transporte”, añadió.

En definitiva, todo está debidamente planificado para que las acciones se cumplan con normalidad, y hasta en situaciones de cortes de energía eléctrica se cuenta con equipos de grupos electrógenos para que no se detenga por ningún motivo la actividad en este punto de acceso de Lucio V. Mansilla.

