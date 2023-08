Estalló el conflicto en Inter de Porto Alegre antes de la revancha con River

Una bomba interna estalló en el Inter de Porto Alegre, el rival de River Plate en los octavos de final de la Copa Libertadores. Fue este sábado en el empate de 2-2 de local ante el Corinthians por fecha 18 del Brasileirao. La flamante contratación, Enner Valencia, discutió fuerte con uno de sus compañeros, Luiz Adriano, y luego empujó a Magrao, un colaborador del cuerpo técnico de Eduardo Coudet.

El Inter marcha décimo en el campeonato nacional del vecino país. Por ahora está afuera de la Copa Libertadores 2024, pero se está clasificando a la Copa Sudamericana. Viene de perder en el encuentro de ida por los octavos del principal torneo continental de clubes, 2-1 ante River Plate en el Estadio Monumental.

En un partido caliente frente al Corinthians, la paciencia se le terminó de agotar al público local ya que su equipo iba perdiendo 2-1 en el tiempo adicionado. Pero en el noveno minuto extra, Valencia mandó un centro que cabeceó Luiz Adriano, quien decretó el 2-2 que decoró el resultado. Lejos de festejar el gol, se desató un tsnami en el Inter.

Es que Valencia abrió y levantó sus brazos esperando el saludo y agradecimiento de Luiz Adriano, que salió corriendo e ignoró al ecuatoriano. El partido terminó y Enner estalló de furia por el gesto de su compañero, aunque habría sido la gota que rebalsó el vaso ya que al brasileño, también delantero, le habría caído mal la llegada del ex atacante del Fenerbahce.

Valencia lo esperó a Luiz Adriano y le recriminó su actitud, pero lejos de pedirle disculpas o explicar su acción el brasileño se hizo el desentendido lo que enojó aún más al ecuatoriano, que se fue hacia los vestuarios de forma rauda. Antes de ingresar en la parte interna se encontró con Magrao, que quiso calmarlo y algo le dijo a Enner, que reaccionó con un empujón.

Todo quedó captado por las cámaras y fue un papelón dentro del plantel del Inter de Porto Alegre. En la conferencia de prensa, el Chacho Coudet habló sobre el episodio: “No sé bien qué pasó. Yo ya estaba en el vestuario. Lo único que puedo contar es que discutieron Enner y Luiz por una jugada”. Luego aclaró que ambos aclararon el tema en el vestuario: “Después se dieron un abrazo así que fue una discusión de fútbol. No puedo hablar más de algo que no vi”.

Este hecho que encendió la interna del Inter de Porto Alegre se dio a 72 horas del duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores ante River Plate. El duelo será el martes desde las 21 y el equipo Gaucho deberá ganar al menos por un gol para forzar la definición por penales. En tanto que el elenco Millonario llegará entonado por su victoria en la ida. El equipo de Martín Demichelis atraviesa un buen momento luego de consagrarse campeón en la Liga Profesional y en Brasil buscará su boleto a los cuartos de final del certamen internacional.

