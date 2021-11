Fabián Olivera: “Nosotros promocionamos hacer política desde el respeto”

Compartir

Fabián Olivera, concejal que buscará su reelección este 14 de noviembre, en el piso de Expres en Radio habló del trabajo que realiza junto a su equipo y cuáles son sus ambiciones políticas en vistas al 2023.

“Creo que el camino es estar todo el año y no aparecer un mes antes de las elecciones improvisando proyectos”, comenzó diciendo y agregó que “estoy sorprendido para bien, porque siento que el vecino hoy se anima más”.

Al hablar de la decisión de ir nuevamente como candidato a concejal sostuvo que “se da porque quiero ser intendente en el 2023, esto no fue una decisión personal. Necesitamos dar batalla en la capital para avanzar como opción y pelear la intendencia, salí con ese objetivo”.

Seguidamente, Olivera manifestó que “la gente se cansó, quiere algo nuevo, algo mejor. Los jóvenes fueron expulsados prácticamente de Formosa porque acá no pueden estudiar, no pueden trabajar, etc”.

Asimismo, dejó en claro que “nosotros promocionamos hacer política desde el respeto” y que “uno que conoce la ciudad puede hablar con la gente sobre lo que quiere, y sobre todo está el respeto. El gildismo promociona la grieta, se perdieron amistades por diferencias políticas”.

“Hay que darle alegría y esperanza a la gente, yo no soy opositor sino opción a Jorge Jofré y Gildo Insfrán. Confío en una ciudad distinta, donde a los trabajadores hay que dejarlos trabajar con reglas claras”, asintió.

