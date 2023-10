Fernando Carbajal rindió homenaje a las víctimas del 5 de octubre, de la masacre de Rincón Bomba y de la Comisaría del Menor

En una encendida intervención en el tramo de homenajes de la sesión de este martes en la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, aludió “a las tragedias” que ocurrieron en la provincia de Formosa en el mes de octubre distintas épocas de su historia, mencionando la Masacre de Rincón Bomba, ocurrida en 1947, el ataque de Montoneros al RIMte 29 en 1975 y el “Holocausto de Villa Jardín”, en 1989.

“El mes de octubre parece estar signado por la tragedia en Formosa”, inició su alocución el legislador radical al pedir la palabra en el momento en que tiene lugar los homenajes antes de pasar al tratamiento del plan de labor del día.

Comenzó su homenaje “a todas las víctimas formoseñas del mes de octubre, un mes que parece estar signado por la tragedia en la provincia de Formosa. y a nuestras comunidades, a nuestros montes y a nuestras ciudades, habitualmente calladas y tranquilas, en el mes de octubre parecen escucharse los gritos desgarradores de las víctimas, pero también el estridente silencio de la complicidad y de la impunidad”.

Dijo que este 10 de octubre, “conmemoramos, recordamos, lloramos y nos lamentamos a 76 años de uno de los hechos más barbáricos que debieron soportar los pueblos originarios de nuestro país, y me estoy refiriendo a la Masacre de Rincón Bomba, donde fuerzas federales por ordenes directas del gobierno constitucional de 1947 abrieron fuego con ametralladoras sobre una población civil indefensa”.

Al respecto, recordó que en la zona lindante a la localidad de Las Lomitas, en el oeste formoseño, “hombres, niños y mujeres quedaron asesinados en el lugar, y por si fuera poco luego artillaron un avión y desde ese avión ametrallaron y persiguieron a las familias indígenas que huían por el monte”.

“Pero eso no termino ahí –continuó Carbajal-, luego hubo una tarea sistemática y organizada, de sometimiento de estos pueblos indígenas que fueron reducidos a estados de esclavitud en la servidumbres, en las reservas indígenas de Formosa, que en ese entonces era todavía territorio nacional, esto sucedió un 10 de octubre de 1947”.

Dijo que “hoy nuevamente tenemos que recordar a las víctimas y señalar que pese a que el Estado ha sido condenado por delitos de lesa humanidad y genocidio, persiste el incumplimiento del Estado en las reparaciones de vida, tanto el estado nacional como el provincial, que deben implementar un plan de reparación integral a los pueblos indígenas por estos crímenes de lesa humanidad”.

En otro tramo de su intervención, el diputado nacional de la UCR por Formosa, manifestó que “también en el mes de octubre, el 5 de octubre de 1975, sucedió el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, donde 25 argentinos quedaron muertos”.

Indicó que “algunos de ellos han sido, con toda justicia, reconocidos como víctimas, pero este estado nacional tiene una deuda pendiente con las otras, que ni siquiera las hemos reconocidos como víctimas, pese a los varios proyectos que hemos presentado para que la reparación alcance también a quienes actuaron en defensa de un gobierno constitucional”.

Comisaría del Menor

El legislador indicó que “por si esto no alcanzar, el 16 de octubre de 1989, también durante un gobierno constitucional, sucedió lo que se conoce como el “Holocausto de Villa Jardín”, en la entonces Comisaria del Menor, donde 8 niños de entre 12 y 17 años, presos, sometidos a la custodia del Estado, murieron quemados, incendiados y asfixiados porque estaban reclamando un día de permiso para ir a visitar a sus madres”.

Según Carbajal, “todos estos hechos tienen un hilo en común, y tienen que ver con el silencio y la impunidad, porque hasta ahora estas víctimas permanecen escondidas y calladas”.

A continuación, leyó los nombres “de estos niños que murieron presos en la Comisaria del Menor de Formosa, para que, ya que no le hemos dado el reconocimiento que merecen a través de la justicia, por lo menos los tengamos presentes: Angel Moreno, Víctor Celestino Sanabria, Roberto Del Valle, Gustavo Rodríguez, Agustín Rodas, Edgardo Benítez, Walter Damián Aguilar y Luis Alberto Dañacón”.

Más adelante, Carbajal consideró que “el recuerdo de las víctimas se hace hoy más que necesario porque asistimos a un doble negacionismo, están los que quieren convertir la cuestión de los derechos humanos en una discusión aritmética, como si una muerte pudiera ser menos grave de acuerdo a las cantidades, nosotros no compartimos estos, nosotros creemos que hay que reivindicar y reconocer a todas las víctimas”.

Advirtió que “tampoco aceptamos este otro negacionismo que ha aparecido en los últimos tiempos y que tiene que ver con que parece que lo que sucedió en la dictadura, con todo su horror, nos impide juzgar y condenar violaciones a los derechos humanos actuales porque son menos graves”.

“También hay otro negacionismo, que me genera enorme repudio, y tiene que ver con que miramos las violaciones a los derechos humanos de acuerdo al perfil de los victimarios y no de acuerdo al dolor y al padecimiento de las víctimas, eso también es una forma de negacionismo y eso es lo que venimos a repudiar”, enfatizó.

“Y me alegro que la bancada oficialista hoy tenga el cartel de Nunca Más, porque el Nunca Más fue un compromiso que asumimos en 1985, de que de ahí en adelante se terminaban las violaciones a los derechos humanos y esto no ha sucedido, porque no los veo hacerse de las innumerables violaciones a los derechos humanos que hemos tenido y lo único que escucho es un silencio cómplice si la ideología del victimario”, denunció.

“Por eso, nosotros venimos a ratificar el nunca más y a decir que seguimos bregando por memoria, verdad y justicia, para todos, para todos los géneros, para todas las etnias y para todas las ideologías; derechos humanos para todos, nunca más violaciones a los derechos humanos, juicio y castigo a los culpables”, cerró Carbajal en su intervención.