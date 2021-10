Fin de semana extra largo con mucho movimiento en la Terminal de Ómnibus

Compartir

Pese al incremento en los boletos de pasajes, hubo mucho movimiento ayer en la Estación Terminal de Ómnibus de Formosa por el fin de semana extra largo. «En casi todos los destinos hubo aumento del precio de los pasajes cercanos a los $1000, por ejemplo Buenos Aires, que se vendió mucho, pasó de $5300 a $6500», confirmaron desde una boletería, en comunicación con el Grupo de Medios TVO. Además contaron que un pasaje servicio premium a la Ciudad de Buenos Aires arranca desde de los $8500.

Un pasaje a Buenos Aires que antes salía entre 5.300 pesos hoy cuesta aproximadamente unos 6.900 pesos, se habla de un aumento de más de 100 pesos en algunas empresas.

En este marco, una empleada de la ETOF contó que con el feriado puente turístico del viernes y el del lunes 11 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural hubo mucho movimiento en las ventas de pasajes, «no nos esperábamos tanta gente viajando, cumplió bastante nuestras perspectivas».

Asimismo señaló que los destinos elegidos para pasar unos días de descansos por los formoseños fueron Buenos Aires y Misiones.

Seguidamente informó que los pasajes aumentaron, «un viaje a Buenos Aires que antes costaba 5.300 pesos, ahora 6.300 pesos; y un colectivo Premium se encuentra entre los 8.500 pesos. Un promedio de 1000 pesos es lo que se incrementó en los pasajes de todo los destinos».

Mientras que a Misiones cuesta 2.800 pesos en un semi cama.

«La mayoría de los pasajeros sacaron el boleto con tarjeta y en cuotas, sin embargo también hubo mucha gente que pago en efectivo», dijo.

Y añadió que muchos compraron con anticipación, «desde hace 15 días atrás que la gente se acercó para comprar el pasaje para este fin de semana largo».

Indicó que las ventas fueron de hasta un 80%, «no había movimiento y ahora de repente se duplicó la cantidad de personas que viajan, los servicios van completo».

Además informó que «no es necesario presentar PCR negativo para viajar. En Buenos Aires solo te piden que tengas la aplicación Cuidar y para ir a Misiones nada».

El inicio del mes de octubre sorprendió a los argentinos con un fin de semana extra largo que muchos no esperaban. Si bien el 8 de octubre no es una fecha especial, el decreto de feriados 2021 que el Gobierno nacional estableció en 2020 que ese día sea feriado con fines turísticos para empalmar con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año se adelantará un día.

De esta manera, el feriado del 12 octubre – que cae martes- se celebrará el lunes 11. Según figura en la normativa nacional para promover el turismo interno, “los feriados nacionales trasladables establecidos, cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior” (tal el caso del Día de la Diversidad 2021), mientras que aquellos que coincidan con los días jueves y viernes “serán trasladados al lunes siguiente”.

Al quedar establecidos ambos días como feriados, los empleados que sean citados para trabajar cobrarán una remuneración doble de acuerdo a la normativa de la Ley de Contrato de Trabajo. Mientras que los establecidos como días no laborales, el empleador tiene la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple.

