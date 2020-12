Firme apoyo del Mercosur al reclamo por Malvinas, a 55 años de Resolución 2065

Compartir

El Mercosur y los Estados asociados al bloque expresaron su firme apoyo al reclamo de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, además de reconocer el derecho del país a “emprender acciones legales” contra “las actividades no autorizadas” de “explotación de recursos naturales” en la zona del archipiélago.

Así lo expresaron los mandatarios Alberto Fernández (Argentina), Jair Bolsonaro (Brasil), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Luis Arce (Bolivia) y otras altas autoridades de los Estados asociados del Mercosur en el Comunicado Conjunto aprobado, en el marco de la LVII Cumbre de Jefes de Estado, que se llevó a cabo por videoconferencia y en la que Uruguay entregó la presidencia pro témpore del bloque a la Argentina.

El nuevo respaldo del bloque regional toma una significativa relevancia al cumplirse 55 años de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, adoptada el 16 de diciembre de 1965, por amplísima mayoría y sin votos en contra, que reconoció formal y expresamente la existencia de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, instando a la Argentina y al Reino Unido a encontrar una solución pacífica a través de negociaciones bilaterales.

En el Comunicado Conjunto, los jefes de Estado “reafirmaron los términos de la Declaración de los Presidentes de los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, firmada el 25 de junio de 1996, en Potrero de los Funes, República Argentina, denominada Declaración de las Malvinas, y reiteraron su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la Cuestión de las Islas Malvinas”, informó el Palacio San Martín en un comunicado.

Destacaron además que la “adopción de medidas unilaterales, incluyendo la explotación de recursos naturales, renovables y no renovables del área en controversia, no es compatible con lo acordado en las Naciones Unidas, y reconocen el derecho que le asiste a la República Argentina de emprender acciones legales, con pleno respeto del Derecho Internacional, contra las actividades no autorizadas en dicha área”.

Asimismo, “reafirmaron el interés regional en que la prolongada disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes alcance, cuanto antes, una solución de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y las declaraciones de la Organización de los Estados Americanos, del Mercosur y de otros foros regionales y multilaterales”.

Durante su intervención en la Cumbre de Jefes de Estado, desde la residencia presidencial de Olivos, el presidente Fernández agradeció el nuevo respaldo del bloque regional al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

“Queridos presidentes del Mercosur, queridos pueblos de América, les quiero agradecer la muy valiosa expresión de fraternidad que ustedes expresan por los legítimos reclamos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Es una magnífica muestra de todo lo que nos une como horizonte común no solo del pasado sino del presente y del futuro”, expresó el mandatario, que estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el canciller Felipe Solá.

