Furor por la visita de Margot Robbie a la Argentina:la actriz de Barbie está de vacaciones en la Patagonia

Margot Robbie, es la actriz de la que más se habló en el 2023 tras su interpretación de la muñeca Barbie en la película dirigida por Greta Gerwig, y en las últimas horas su fandom de Argentina estalló luego de que trascendieran unas imágenes muy particulares.

Al parecer la actriz estaría de vacaciones en el sur argentino. Llegó sin hacer mucho revuelo ni compartir ningún material pero gracias a la filtración de algunas fotos, esta noticia quedaría confirmaría. Incluso trascendió parte del itinerario que Margot habría hecho durante sus primeros días en nuestro país.

Fue este martes cuando después de varias especulaciones los usuarios analizaron unas fotos publicadas por la agencia ADNSUR en donde aparece una mujer rubia adentro de un auto en Rada Tilly en la provincia del Chubut. Si bien algunos confirman que es ella y otros especulan con que no, la propia agencia de noticias que publicó las imágenes afirmó que Margot está en el país.

Según explicaron, Robbie ”almorzó al mediodía en un reconocido restaurante donde degustó la comida patagónica“. Además, aclararon que no viajó sola, sino que la actriz “estaba con su novio y un grupo de amigos”. Por último, “se marchó acompañada por un seguridad, mientras que sus acompañantes se quedaron en el lugar hasta las 16”.

A raíz de esto, sus fanáticos analizaron algunos indicios que Margot había dejado hace unos días y que confirmarían esta versión. Fue justo antes de que comience la ceremonia de los Oscar (en donde Barbie tuvo siete nominaciones: Mejor película, Mejor actor de reparto, Mejor actriz de reparto, Mejor guión adaptado, Mejor diseño de producción, Mejor diseño de vestuario y Mejor canción original) allí la actriz le brindo una entrevista a The Hollywood Reporter y reveló los planes que tenía para después de la premiación que se celebró el pasado 10 de marzo.

Y es que, cuando los créditos de los Oscar aparecieron en las pantallas de los millones de televidentes y la extenuante temporada de premios llegó a su fin, lo único que quiso hacer la actriz fue olvidarse de ese ambiente y descansar como bien lo tiene merecido. “Voy a apagar el teléfono durante una semana. Estoy segura de que eso es todo lo que puedo hacer. Y simplemente relajarme”, aseguró Robbie y eso sería un buen indicio para que se aleje y desconecte en, nada más ni nada menos que, el sur argentino.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Robbie comparte el cansancio que la promoción de Barbie le dejó. El pasado enero, en comunicación con el medio Deadline, Margot consideró que el mundo “ya estaba harto” de ella, porque su rostro estaba en cada esquina de todo el planeta debido a la película de la famosa muñeca.

Debido a esto, aclaró que debía tomarse un descanso de Hollywood para dejar de saturar las pantallas. “Probablemente todo el mundo estará harto de verme por ahora. Quizá debería desaparecer de las pantallas durante un tiempo. Sinceramente, si hiciera otra película demasiado pronto, la gente diría: ‘¿Otra vez ella? Acabamos de pasar todo un verano con ella. Ya lo hemos superado’. No sé qué haré después, pero espero que sea más adelante”.

Aunque ese descanso no será muy prolongado porque Margot ya tiene previsto participar junto a Colin Farrell en “A Big Bold Beautiful Journey” a cargo del director surcoreano Kogonada, además de continuar con varios proyectos en su compañía de producción LuckyChap, la cual dirige junto a Tom Ackerley y Josey McNamara.

Hace casi dos años, para octubre de 2022, Margot viajó a la argentina junto a la actriz Cara Delevingne y protagonizaron un violento episodio en un restaurante de Buenos Aires, cuando dos hombres encargados de su custodia personal atacaron y dejaron hospitalizado a un paparazzi argentino que las fotografió.

También en noviembre de 2017 Margot estuvo en el país junto al actor de Hollywood Will Smith. Arribaron en Buenos Aires y se hospedaron en un hotel del centro porteño para filmar la película Focus. Junto a ellos viajó el brasileño Rodrigo Santoro.