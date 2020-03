González dijo que serán penados por la ley quienes «viralicen» información falsa

Compartir

Durante la conferencia de prensa brindada ayer al mediodía, por el Consejo de atención integral de la emergencia COVID-19, a cargo del Ministro de Gobierno, Jorge González y el médico epidemiólogo y director del Hospital Central, Mario Romero Bruno, se especificaron las sanciones contempladas por el Código Penal que recibirán las personas que no cumplan la cuarentena obligatoria establecida por el Gobierno Nacional y adherida por el Poder Ejecutivo de la provincia.

González explicó que las penas figuran en los artículos 205 y 239 del Código Penal, el primero establece que «se impondrá prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años, al que violare las medidas impuestas por la ley o por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia»; y el segundo, indica que «será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal».

En ese sentido, el funcionario señaló que a lo largo de la jornada delimitarán cómo será la justificación de circulación en las calles de la provincia pero que, en primera instancia, se acata a lo dispuesto por la norma nacional: negocios de alimentos y farmacias exentos de cerrar para que las personas adquieran los insumos necesarios.

«Y la circulación hacia esos lugares también está habilitada pero vamos a restringir, en este momento se está montando en Formosa y en todas las localidades del interior provincial, controles en las calles para evitar la circulación e insistimos estas no son vacaciones, es un periodo especial que requiere de altísima responsabilidad», sostuvo.

Circulación de

información errónea

Por otro lado, Romero Bruno desmintió el supuesto caso positivo en el Hospital Central, que se viralizó a través de las redes sociales y contó que se trató de una paciente que sin tener los datos confirmatorios ni antecedentes «se asumió en su ingreso como probable» pero que se desestimó en los interrogatorios.

«Fue descartado porque no viajó a ningún lado. El único antecedente que nos hizo dudar fue una familiar que había estado en España pero hace más de un mes, tampoco estaba dentro del plazo contemplado, por lo tanto está descartado el caso», argumentó.

En ese contexto, pidió a los medios de comunicación que difundan información de fuentes oficiales para no llevar preocupación ni alterar a la comunidad.

Por su parte, González, aclaró que a raíz de otros audios que circularon se iniciaron actuaciones judiciales en el marco del delito de intimidación pública previsto en el artículo 211 del Código Penal.

«No bromeamos con este tipo de cuestiones delicadas, apelamos a la responsabilidad de todos y está en nosotros en poder llevarlo adelante», expresó.

Y agregó: «sepan los bromistas que esto tiene consecuencias penales, ya se iniciaron las actuaciones en dos casos por intimidación publica, porque ese tipo de audios no son bromas, son delitos orientados a generar temor en la población. No lo viralicemos, chequeemos cualquier información que llegue a nosotros por redes sociales en las fuentes oficiales, si no podemos hacerlo, muy probablemente la información sea falsa y si nosotros la transmitimos nos convertimos en un engranaje más de esa noticia falsa».

Caso sospechoso

Respecto al nuevo caso sospechoso que se anunció en la conferencia, el médico especialista anticipó que se trata de una paciente de ochenta años que permanece internada en el HAC sin antecedentes epidemiológicos, de viaje ni de contacto con algún caso confirmado.

Pero que dentro de la definición de casos sospechosos están las infecciones respiratorias graves que requieren asistencia respiratoria mecánica y dentro de esta situación se encuadra la paciente, motivo por el cual se consideró sospechosa, se tomó la muestra y se aguarda el envío para el diagnóstico.

Además, Romero Bruno confirmó que hicieron un seguimiento por la demora de estos días en el resultado de la primera paciente y se comunicaron con Nación, que debido a la suspensión de muchos viajes están evaluando mecanismos para acelerar el resultado de la muestra.

También, aseveró que los reactivos que se adquirieron de la Secretaría de acceso a la Salud de la Nación, se enviarán a los laboratorios de cinco provincias para descentralizar el diagnóstico, entre ellos el Chaco, que será el lugar más cercano a la Formosa.

«Próximamente esperamos estar nosotros dentro de la provisión de los kits de diagnóstico y tenemos que ver de acá hasta que llegue, quizás va a ser más fácil trasladar la muestra al Chaco, eso aún no está establecido, pero creemos que será el próximo paso para la semana que viene», remarcó.

Por último, González aseguró que se está en permanente comunicación con los intendentes de las localidades del interior, a través de las nuevas tecnologías.

«La verdad es que hay un altísimo compromiso de toda la ciudadanía para juntos enfrentar esta adversidad», concluyó.