Guillermo Francella se sinceró sobre lo que menos le gusta de ser actor

Guillermo Francella reveló el trasfondo de ser actor y contó la realidad de la profesión, la cual en diferentes oportunidades le causó disgustos y hasta ansiedad por no tener estabilidad laboral. A modo de reflexión le envió un mensaje a los jóvenes que optan por iniciar el camino de la actuación.

En diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez), el actor se sinceró acerca de la labor que oficia desde hace más de veinte años. En una comparativa con otros trabajos, Francella se refirió a la inestabilidad por no tener un puesto seguro en muchas ocasiones y afirmó que vivió momentos de “angustia”.

“Ser actor es una profesión muy difícil y tener continuidad es de muy pocos. En esta profesión estás boyando muchas veces. Levantarte a la mañana y no tener nada que hacer a nadie le gusta”, afirmó Francella, quien actualmente es uno de los actores más reconocidos y aclamados de la Argentina, y logró un gran reconocimiento en el exterior.

En paralelo con otros países, reflexionó: “Este no es un lugar donde permanentemente entrás en audiciones. Es un poco la moneda al aire y ver si tenés la suerte de que te elijan para un rol. Esa angustia yo la atravesé. Una novela estaba un trimestre, capaz que el encendido no era bueno y la levantaban. Y no te convocaban para otra cosa. Era desesperante no tener el sustento”.

Si bien reconoció que es duro el trabajo como actor, destacó que en paralelo intenta impulsar la curiosidad y el ánimo en las personas jóvenes que desean elegir el camino artístico como su sustento de vida. “Cuando yo veo esas bajadas de ánimo, cuando las percibo, me gusta escucharlos y me gusta hablar, y que pase lo que tiene que pasar. Después decanta, pero primero hay que tener paciencia, algo de suerte, un poco de cintura, muñeca, talento. A mí, como persona que me siento pleno, me gusta poder ayudar; me gusta mucho”, subrayó.

La extorsión

Antes de finalizar la entrevista, la periodista le preguntó a Francella acerca de la película La extorsión, la cual se estrenará este 6 de abril en todos los cines del país y que será distribuida por Warner Bros Pictures. Específicamente, le consultó si alguna vez fue extorsionado y el actor lo negó, pero aún así opinó que existen grupos dedicados a presionar a personas con tal de “aprovecharse”.

“No, a ese nivel no. Sí hay gente que aprovecha cuando necesitás algo y uno ve que es extorsivo. También tuve otros beneficios por ser conocido, me daban cosas sin cargo. Pero, por ejemplo, necesitás un establecimiento, necesitás algo y ves que hay una cosa extorsiva en el presupuesto. Recuerdo cosas que he vivido, pero nunca a ese nivel”, concluyó Francella.

El largometraje que está próximo a ver la luz, relata la vida de Alejandro, un piloto aeronáutico que esconde un secreto y, a causa de ello, será extorsionado. Según describe la sinopsis, el personaje principal atraviesa “una condición médica que implicaría su retiro inmediato. Los Servicios de Inteligencia lo descubren y muy pronto lo extorsionarán exigiéndole que transporte unas misteriosas valijas en la ruta Buenos Aires—Madrid sin hacer preguntas”.

En tanto, “en alerta por el enigmático cargamento que lleva, Alejandro se sumergirá en un universo de intriga y corrupción que lo pondrá en peligro a él y a los que ama, mientras intenta escapar con vida a cualquier precio”.