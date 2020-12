Guzmán anticipó que inflación de noviembre fue menor que la de octubre y que ve “un 2021 positivo”

Compartir

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se manifestó optimista de que en 2021 habrá un restablecimiento de la economía que permitirá al país recuperar divisas y adelantó que la inflación de noviembre, que el Indec informará mañana, fue menor que la de octubre pasado.

“El 2020 va a terminar con una inflación casi 20% menor al 2019” precisó Guzmán, al adelantar que “la inflación de noviembre será mejor que la de octubre”, en referencia a que el índice de precios fue menor.

Al participar de una cumbre internacional organizada por Eurasia Group, con foco en América Latina, sostuvo que el Gobierno buscará “reducir la inflación a un ritmo factible” y consideró que “un ritmo factible” es el que se presentó “en el Presupuesto”.

La inflación de octubre fue de 3,8%, y acumula un alza de 26,9% durante 2020.

El ministro dijo que se espera “un 2021 positivo, con el país creciendo” y tualizó “acumulación de reservas internacionale”.

“Esperamos una reducción gradual de la inflación; necesitamos ir acumulando reservas internacionales que nos permitan ir reduciendo los controles de capitales que son defensivos que se corresponden con una situación de emergencia, e ir hacia unas políticas macroprudenciales”, expresó.

Guzmán consideró también que el acuerdo con el FMI será para consolidar una estabilización económica.

Según el ministro, los últimos meses mostraron “un panorama mejor: hay una recuperación cada día más sólida, ya que tenemos tres meses de actividad económica repuntando, la recaudación creció sobre la inflación en los últimos meses, y la brecha cambiaria se ha reducido fuertemente”, ponderó.

En el frente cambiario, afirmó que “las expectativas se han anclado, las reservas caen menos cada semana y la última semana acumulamos reservas; la situación es distinta que la de hace tres meses. ya que vemos al frente cambiario robusto, donde esperamos acumulación de reservas positivas en 2021, 2022 y 2023”, analizó.

Respecto de la situación con el FMI, Guzmán expresó que “ha habido una relación con el FMI con ciertas turbulencias, en una secuencia de programas que no funcionaron y el último programa stand by entra en ese universo, ya que la inflación creció en 2019, cuando terminamos con una inflación cercana al 54%”.

“Ese préstamo fue visto por muchos como un préstamo político”, afirmó el funcionario respecto al crédito otorgado por el FMI durante al administración de Mauricio Macri.

El ministro llamó a “mirar hacia adelante actuando con responsabilidad buscando cambiar el curso de estas historias; esa es la posición del Presidente (Alberto Fernández) y de (de la titular del FMI, Kristalina) Georgieva”.

Al respecto, precisó que con el FMI se está trabjanado “de forma constructiva:

El FMI tuvo un rol importante en la evaluación de la sostenibilidad de la deuda pública argentina. Una negociación con el FMI es una negociación con los Estados del mundo. Argentina busca trabajar de la mano con los Estados del mundo y ser parte de la construcción de un ambiente global de estabilidad”, consideró.

En cuanto a los tiempos para cerrar el acuerdo, Guzmán expresó que “no hay que atarse a un tiempo determinado” y que se está “avanzando a pasos firmes y la prioridad es hacerlo bien”.

En relación a los demás foros y organismos multilaterales, el ministro deslizó también que tiene que haber una reprogramación de los pagos con el Club de París, entidad con la que el diálogo comenzó antes de la pandemia y que requiere “un nivel de avance superior al de las negociaciones con el FMI”.

“En marzo o abril, serían tiempos razonables pero no nos atamos a ninguna fecha. Estamos trabajando de forma positiva. Cada semana se dan pasos para sellar las cuestiones del programa”, ahondó, sobre la posibilidad de sellar un acuerdo con el organismo multilateral que tiene su sede en Washington.

Por último, Guzmán sostuvo que el nuevo acuerdo con el FMI “será la puerta a la estabilidad” de la economía.

