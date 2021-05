Hombre al que allanaron la casa para llevarlo a un CAS: “Ahora me van a iniciar dos causas judiciales”

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Gustavo Maza, hombre que ayer fue trasladado a un CAS en medio de un gran operativo policial, contó que primero lo trasladaron a una escuela del barrio Villa Lourdes y luego al Hotel de Turismo.

Entrevista con Gustavo Maza

Al relatar los hechos indicó que “le estaba cuidando a mi mamá que dio positivo el 27, tendrían que habernos ido a ver pero eso jamás pasó, y yo me contagie en el primer interin”.

“Llamé a SIPEC y me dijeron que mi mamá no saltaba en el sistema que tenía covid – 19; a mí en un principio me hicieron un test rápido y salió negativo y me hicieron el PCR y di positivo”, continuó diciendo el hombre y añadió que “Me preguntaron si quería irme a un centro de aislamiento o quedarme en mi casa y le dije que me iba a quedar porque tengo cuidar a mi mamá y hasta ayer jamás aparecieron”.

Seguidamente el hombre lamentó que por su caso hayan desplegado un mega operativo ya que dejó en claro que solo le faltaban cuatro días para terminar el aislamiento; “también me informaron que por lo que pasó me iniciarán dos causas judiciales”.

