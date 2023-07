Insfrán: «Formosa es el único lugar del país donde se mantiene latente la militancia»

En un nuevo encuentro entre pueblo y gobierno, este sábado 15 el gobernador Gildo Insfrán encabezó el operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo” (OPNGT), en la Escuela Provincial de Educación Primaria de Frontera N° 2 de Mojón de Fierro.

Al tomar la palabra el gobernador Gildo Insfrán, aseguró que “Formosa es el único lugar del país donde se mantiene latente la militancia y la militancia es estar con ustedes, mirarnos a los ojos, hablando, escuchando, resolviendo, no mintiendo, eso es lo que a nosotros nos mantiene”.

También dejó en claro que “en estos momentos no podemos ser tibios”, teniendo en cuenta que “hay que demostrar que estamos de pie y que estamos firmes para ayudar a que la Patria siga siendo Patria y no colonia, como desean algunos”, sostuvo al referirse a las próximas elecciones nacionales.

Luego, señaló que Formosa es un pueblo de mucha fe y creyente, sea cuál sea la religión que profese y recordó que el domingo 16 de julio se celebra “el día de la Santa Patrona, la Virgen del Carmen, Generala del Ejército”.

En este marco, agradeció a la directora de la institución Agustina González, al presidente de la Comisión Vecinal y a Víctor Pereira y a Arminda Quiñones de Pereira, “con quienes trabajamos y perseguimos el mismo interés”, añadiendo que “no podemos pelear, porque en un pueblo, cuando sus dirigentes no están de acuerdo, el que pierde es el pueblo”.

E instó a los funcionarios provinciales a estar cerca del pueblo, escuchar a la comunidad y ofreciéndoles soluciones a los requerimientos. “No hay que faltar el respeto al pueblo, porque el lugar donde estamos todos, se lo debemos a ellos”, afirmó.

“Yo quiero que ustedes tengan olor a pueblo, porque nosotros solamente nos debemos a ellos”, insistió Insfrán de manera firme y agradeció “el apoyo contundente” que dieron en Mojón de Fierro y en todo el territorio de la provincia, el 25 de junio en las elecciones provinciales.

Además, se refirió a quienes lo insultan públicamente, pero después “solicitan audiencia y en soledad piden perdón” y “eso no sirve, ya que si insultó públicamente, el perdón tiene que ser públicamente, si no, es hipocresía”, consideró.

Y subrayó “yo con los hipócritas no pacto”.

En otro punto del discurso, el primer mandatario remarcó que durante toda la semana se trabajó, en el marco de este operativo solidario, hubo distintas reuniones y los vecinos expresaron cada uno sus pareceres.

Precisó que se realizaron trabajos de nivelación, movimientos de suelo y enripiado, recordando que para proveer de agua potable a esta localidad se construyeron 16 kilómetros de acueducto, desde el centro de distribución del barrio 20 de Julio de la ciudad de Formosa, para dar una solución al problema de agua que tenía la comunidad.

Siguiendo esta línea enfatizó que “hay que escuchar para poder tomar conciencia del problema y tomar las decisiones necesarias para resolver esos problemas”.

Así, manifestó que “hay cuestiones con las que hay que saber esperar”, destacando que “todo lleva su tiempo”.

De esta manera expuso todos los cambios que hubo en el territorio en estos últimos años, marcando que “hay que decirlo para que los jóvenes no piensen que todo lo que tienen, antes existían”.

Y nombró las oportunidades de formación que existen en Formosa, como los institutos terciarios, el Polo Científico y Tecnológico, la Universidad Provincial de Laguna Blanca o la Universidad Tecnológica, donde se van a dictar dos carreras, por ahora en Instituto Pedagógico Provincial del barrio Eva Perón, la Licenciatura en Programación y la Licenciatura en Bioimágenes.

“Esta es la nueva Formosa que tenemos y la construimos todos juntos”, expresó el titular del Poder Ejecutivo provincial.

Al finalizar, sostuvo que en el Modelo Formoseño, “yo simplemente soy el que va adelante cantando las buenas nuevas, pero la procesión tiene fuerza porque ustedes están detrás”.

“Hoy ya nos conocen, nosotros no negamos nuestros orígenes, somos lo que somos y así nos tienen que respetar”, recalcó al concluir.

Boca Riacho Pilagá

En la EPEPF N° 15 de Boca Riacho Pilagá, donde los vecinos recibieron atención y asistencia de parte de las distintas áreas de gobierno.

Insfrán se expresó ante los presentes e hizo anuncios para la comunidad, aclarando que “como saben, este camino es bastante complejo por el desagüe, por eso primero tenemos que construir los puentes que corresponden”.

Y añadió “después sí pensamos en el enripiado, que lo van a tener”, aseguró.

En este punto, subrayó que “soñamos que toda esta región se convierta en una plaza turística importante de nuestra provincia, porque tiene las bellezas naturales que la gente busca y que en otros lugares ya no existen”.

Además, remarcó que la escuela nueva que se está construyendo tiene un avance del 35% en su ejecución y atendiendo la solicitud del director de la institución Ramón Rivero, quien pidió por una maestra jardinera, para que los niños y niñas no tengan que trasladarse hasta Mojón de Fierro y puedan asistir al jardín en su pueblo.

Entonces, afirmó que “van a tener la maestra porque de esa manera también va a aumentar la matrícula de su escuela”.

Asimismo, se refirió al ciclo básico rural “que no es un tema menor”, consideró y explicó que “eso favorece mucho”, recordando que antes las mujeres no tenían la posibilidad de estudiar, porque se las preparaba para ser ama de casa.

Sin embargo hoy “hay pie de igualdad. Esto es el Modelo Formoseño y esto es hablar de justicia social con igualdad de posibilidades”.

Por todo esto, al concluir enfatizó en que “estamos comprometidos con todos ustedes” y llamó a la comunidad a que “de la misma forma y un poco más, que acompañaron el 25 de junio, nos acompañen el 13 de agosto”, fecha en que se celebrarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023.