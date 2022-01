Jey Mammon definió su futuro televisivo luego de las especulaciones por su salida de América

Compartir

Linkedin Print

El conductor firmó contrato para sumarse a la programación de una emisora en la que ya había trabajado hace unos años.

A poco del comienzo del 2020, los canales están definiendo sus programaciones para los próximos meses. Luego de las especulaciones por su salida de América, Jey Mammon firmó contrato para sumarse a Telefe. De esta manera, se prepara para un nuevo e interesante desafío en su carrera, con un proyecto del que todavía no se conocen muchos detalles.

Desde la emisora le dieron una calurosa bienvenida a través de las redes sociales. “Este año, el reconocido conductor se suma a la familia de Telefe. Luego de su paso por ciclos como La Pelu, Tu Cara me Suena y La Nave de Marley, Jey vuelve a la pantalla de Telefe para estar al frente de una nueva propuesta llena de alegría, humor y el estilo que lo caracteriza”. “Muchas Gracias. ¡¡¡Feliz de ser parte!!! allá vamos”, escribió el creador del popular personaje Estelita.

Cabe recordar que el conductor tuvo un excelente año con el ciclo Los Mammones (América). El 23 de diciembre, estuvo al frente del último programa y se despidió con un largo y emotivo discurso en el que agradeció a quienes lo convocaron para hacer el programa y, también, a su fiel público, incluyendo en el mismo las palabras del productor, José Núñez, quien confirmó: “Vamos a trabajar para mantener en 2022 un espacio de música, de humor, de buena energía para los televidentes, que son los actores más importantes de esta historia”.

“No escribí nada y no pensé nada”, introdujo Jey a su larga parrafada. “Hoy dormí mucho, a la noche, dormí siesta… no me podía levantar y daba vueltas en la cama y decía: ‘¿Qué voy a decir?’. Porque tengo mucho para decir y a la vez, muy poco. Porque ese ‘poco’ encierra todo, que es un agradecimiento”, siguió y le agradeció tanto al canal como a la productora.

“Daniel Vila fue el que dijo: ‘Yo quiero que este chabón se haga cargo de esto’. Y también le quiero mandar un beso a Pamela (David), hemos compartido un par de comidas con los dos y en alguna ida al baño de Daniel, ella me miró como diciendo: ‘Yo estoy con vos en esta, te voy a acompañar’”, reveló Mammon.

“No se sabía si Los Mammones iba a durar solo un verano, si iba a ser una vez por semana. Pamela decía: ‘Dale, vamos a hacerlo todos los días’. Ella rompía las bolas para que se hiciera todos los días. Fue una conjunción de varias cosas”, agregó y le volvió a agradecer a Núñez, quien previamente lo había convocado para ser parte de Infama, el programa de chimentos conducido por Santiago del Moro, pero del que Jey decidió bajarse.

Con la voz quebrada y los ojos llorosos, reveló una historia personal ligada al programa: “A los tres días del comienzo de Los Mammones, se me fue Roque”, recordó en relación a la muerte de su padre. “Un Roque al cual mi abuelo le cerró el piano. La veo a Nacha (Guevara) acá, que sé que ella lo sabe porque hemos compartido esta historia en privado. Y ella me contó de un abuelo que le pasó música durante toda su vida. No hablaban, pero la música se la pasó el abuelo sin hablar. Y a mí, mi papá, sin hablar, me pasó la música. Y se fue y me abrió el piano acá”, cerró, muy emocionado.

Compartir

Linkedin Print