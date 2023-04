Jofré: «Con la convicción de nuestra doctrina y el soporte de la unidad vamos a volver a triunfar»

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, confió que de la mano del gobernador Gildo Insfrán, el justicialismo obtendrá un nuevo triunfo en las próximas elecciones, donde los formoseños ratificarán su posición de amor tanto con su tierra como con la comunidad en la que conviven.

Lo hizo al hablar en el Operativo Por nuestra Gente Todo, encabezado por el primer mandatario provincial, en la escuela provincial de educación secundaria N° 59 “Pabla Idoyaga” del barrio Antenor Gauna, con asistencia de una multitud de vecinas y vecinos, funcionarios y legisladores provinciales y municipales, además de representantes de distintas organizaciones.

Tras las palabras del director del establecimiento educativo, Catalino Sosa; de Daniel Villalba, y de Antonella Pellegrino, vecinos del Antenor Gauna y del barrio Monteagudo, respectivamente; y de Melanie Lagraña, presidenta del centro estudiantil del colegio N° 59; el intendente de la ciudad realizó un breve pero emotivo discurso.

Tras expresar su alegría por la reanudación este año del plan integral solidario al cual Jofré calificó como “revolucionario” porque permite el contacto directo del gobierno y su gente, expresó que se convirtió “en el sello indeleble del gobierno del doctor Gildo Insfrán, que es único en el país”.

Además, consideró que responde a las políticas que se desprenden del Modelo Formoseño, que tiende “al desarrollo integral del hombre y la familia, como célula fundamental de la sociedad”.

También puso de relieve el significativo crecimiento de la zona norte, con todos sus barrios, y el acompañamiento continuo en obras de carácter social, entre las que citó a manera de ejemplo, las numerosas escuelas de todos los niveles; entidades de salud que incluyen al Hospital Distrital número ocho; pavimentación y enripiado de calles; plazas; paseos saludables; iluminación de última generación.

Luego se detuvo sobre una obra en particular: el Parque Acuático de la Jurisdicción Cinco. A esta infraestructura Jofré la consideró como una demostración más del desarrollo con inclusión social que tiene el Modelo Formoseño.

A quienes desde la oposición critican esta infraestructura, les respondió con palabras del Papa Francisco, quien advirtió que el desequilibrio social proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, de ahí que nieguen el derecho del control o intervención del estado encargados de velar por el bien común. “El resultado es un mundo profundamente injusto, donde la inequidad es el producto de un sistema económico y una cultura que deshumanizaron al hombre reduciéndolos al consumismo y al individualismo”, sostuvo.

Seguidamente, Jofré aludió a la profunda crisis económica, política y social que atraviesa el país, pero lo atribuyó a cuatro factores esenciales: en primer lugar, a la enorme deuda externa “injusta e ilegal que condiciona a todo el pueblo” tomada por el gobierno anterior que dejó al país al borde del abismo.

A esto se sumó una pandemia para la cual ningún país del mundo estaba preparado y que en Argentina fue un desafío mayor dado que la gestión anterior desmanteló el sistema público de salud a tal punto que el área fue reducida a subsecretaría. En este punto, resaltó la acción del gobernador Insfrán, que posibilitó enfrentar esta situación con medidas acertadas.

A criterio de Jofré, otro de los factores que incidieron para el actual estado del país fueron los efectos económicos adversos que generó a escala global la invasión de Rusia a Ucracia; y como cuarto factor, la prolongada sequía que afectó al sector primario argentino, y redujo sustancialmente el ingreso de divisas.

Pese a todas esas dificultades, el jefe comunal afirmó que “los formoseños estamos acostumbrados a luchar contra la adversidad y a vencerla”.

“El pueblo está acostumbrado a encontrarse con distintos obstáculos”, dijo y agregó: “lo único que tenemos que hacer es trabajar; porque mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar”.

Sobre este punto, se detuvo a responder a los adversarios políticos del justicialismo, a quienes consideró que solamente son “relatores” y que no aportan ninguna solución al carecer de ideas y de propuestas concretas para dar soluciones.

“Esto nos demuestra que la oposición no cuenta con un plan de gobierno. Solo confunden a la sociedad para posicionarse como alternativa. Pero eso no va a ocurrir porque estamos los formoseños unidos, organizados y solidarios. No nos van a doblegar porque somos un pueblo de lucha, que amamos nuestra tierra y defendemos lo nuestro; queremos lo mejor para nuestros hijos”, enfatizó.

Por último, Jofré resaltó que Formosa “es un bastión inexpugnable del peronismo de la mano de Gildo Insfrán. Y estoy seguro que con la convicción de nuestra doctrina y el soporte de la unidad vamos a volver a triunfar”.

Relacionado