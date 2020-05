Jofré verificó avance de las obras en el nuevo cementerio del C- 5

Compartir

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, tras inspeccionar el avance de las obras del nuevo cementerio municipal de la Jurisdicción Cinco expresó su felicitación a los trabajadores comunales y cooperativistas por el permanente compromiso que demuestran en la realización de sus tareas.

Recordó que se trata del cumplimiento de la palabra empeñada ante los vecinos de los populosos barrios del sector norte de la ciudad, que pedían un lugar cercano para el eterno descanso de sus seres queridos.

El jefe comunal también destacó la calidad tanto de la ejecución como de los materiales empleados en la edificación, incorporando así una nueva obra que se suma al patrimonio ciudadano.

Por su parte, la secretaria de Obras Públicas, Ing. Malena Gamarra, estimó que, de no mediar imponderables, en unos cinco meses estaría terminado el nuevo cementerio.

Seguidamente, la funcionaria explicó que están en su fase de terminación el edificio de la secretaría administrativa y la colocación del cerco perimetral para luego dar paso a la edificación del área sanitaria, la apertura de corredores internos dentro del predio y la construcción del portal de acceso al lugar.

«La necrópolis de la Jurisdicción Cinco va a tener una modalidad particular, porque va a ser un cementerio-parque, es decir que todas las tumbas van a estar al nivel del suelo, por lo que no se van a construir nichos ni otro tipo de estructuras, a excepción del área de administración y el sector sanitario, los cuales van a estar concluidos a la brevedad», detalló.

«Paralelamente se realiza la normativa procedimental en la asesoría legal de la Secretaría de Obras Públicas para su reglamentación, al tratarse de un cementerio nuevo», acotó.

En lo funcional de la nueva necrópolis, la funcionaria indicó que la cantidad de tumbas, separación que habrá entre ellas y demás cuestiones técnicas, legales y/o administrativas estarán de acuerdo a lo establecido en dicha normativa. El predio actualmente en intervención cuenta con diez hectáreas iniciales y se están realizando las gestiones para incrementar a treinta hectáreas en total.

«Creemos que vamos a cumplir con las expectativas de los vecinos y vecinas, que pronto tendrán a disposición un buen lugar para el descanso en paz de sus seres queridos», concluyó Gamarra.