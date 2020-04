Jorge Rial recordó una traumática operación sin anestesia: «Me agarraron de atrás con una toalla y me sacaron las amígdalas»

Compartir

La pandemia y la solitaria cuarentena de Graciela Alfano hizo que en la exvedette afloren dolorosos recuerdos de su infancia, en la que aseguró haber sido «una nena abandonada, maltratada, que pasaba días enteros sin comer».

En ese contexto, Alfano contó en Intrusos traumáticos pasos por el quirófano, sin haber tenido la contención deseada. «A los seis años me sacaron las amígdalas en una operación con anestesia local. Yo estaba despierta sentada y veía cómo me sacaban las amígdalas por la boca. Tragué mucha sangre. Recuerdo que vomité cuando volví a la cama. Estaba sola y me asistían las enfermeras», dijo Alfano, removiendo un doloroso recuerdo de Jorge Rial.

«Es una cuestión generacional. Yo la escucho a Graciela y somos generacionalmente parecidos. Hay cosas que habla ella y me veo a mí. En esa puta operación de amígdalas vos tuviste la suerte de que te pusieron anestesia, a mí no me la pusieron, a mí me agarraron con una toalla de atrás, me abrieron la boca y con una tenaza me las sacaron. A mí ni anestesia me pusieron», confesó el periodista, asombrando con su relato a sus compañeros de panel.

«¿Por qué?», le preguntó Rodrigo Lussich. Y Jorge contestó dejando asomar otros capítulos de su dura historia familiar: «Porque era así. A veces los viejos conectaban desde la violencia, vaya uno a saber por qué. Por cultura… Un médico me hizo la operación».