Juventud Radical Clorinda pidió que finalicen las obras de la Escuela N°8

Juventud Radical Clorinda pidió públicamente que no se demoren más los arreglos y obras de la Escuela N°8 Justo José de Urquiza, establecimiento que contiene a numerosa cantidad de chicos y familias.

“La comunidad educativa de esta importante institución inició nuevamente un año lectivo dando clases repartido en otro establecimiento con la incertidumbre por la falta de información acerca de cuándo podrán instalarse de nuevo en su edificio. Se desconoce de tiempos y plazos de obras, ya que no se encuentra en el lugar un cartel de obra con información, y no se vislumbra que a la brevedad los alumnos y docentes se trasladen a la comodidad de su escuela”, expresó Agustín Cantero, presidente de la Juventud Radical Clorinda.

Habló sobre el aniversario de dicha institución, “el pasado 23 de febrero esta centenaria institución celebró 119 años de servicio a la comunidad, que en lo edilicio ya lleva cuatro años de obra y el mismo tiempo con los chicos ocupando otra escuela, con todo lo que eso conlleva.

“El establecimiento que solidariamente recibe a los alumnos de la Escuela N° 8 también se ve afectado en su normal funcionamiento ya que con el horario reducido que se aplica se ven claramente perjudicados por el escaso tiempo que cuentan para dictar clases como se debe. Los padres y maestros de estas escuelas también preguntan cuándo se normalizará esta situación”, añadió.

“Pedimos principalmente a las autoridades provinciales que se aceleren y se terminen los trabajos en la Escuela José de Urquiza y solicitamos se dé públicamente la fecha de entrega de la obra; por supuesto instamos a los directivos de la escuela, como así también de las instituciones receptoras que mientras continúe esta situación se pongan todos los esfuerzos para que no se pierdan minutos de clases para los alumnos”.

Cantero finalizó con la siguiente reflexión, “para los clorindenses en general y los que pasaron por estas aulas en particular, este edificio y su impronta son muy importantes, representan uno de los íconos de las ciudad, la Flora que forma parte de esta manzana del casco céntrico es otra de las razones por las cuales pedimos que este lugar pronto sea habilitado nuevamente para uso de toda la comunidad en general”.

