La advertencia de Marcelo a Vinicius Jr. sobre los problemas que puede afrontar en el Real Madrid

Compartir

Linkedin Print

Vinicius Jr. tenía apenas 16 años y todavía no había sido titular en el Flamengo cuando el Real Madrid decidió invertir alrededor 50 millones de dólares para adquirir su pase y transformarlo así en la promesa más cara de la historia. El brasileño poco a poco se fue ganando un espacio en el primer equipo y en la actual temporada sigue buscando mejorar sus estadísticas en base a buenos rendimientos. Sin embargo, la Casa Blanca es un sitio hostil para los futbolistas y así se lo hizo saber su compatriota Marcelo.

“Marcelo ya me había advertido: aquí, un día eres Pelé y al otro no juegas nada”, reveló Vinicius que le dijo el experimentado defensor que acumula 14 años en el club. “Parezco tranquilo, pero me pongo nervioso por dentro. En mi debut con el Flamengo estaba muerto de miedo. No quería tocar la pelota”, se confesó el joven de 19 años ante la Revista Placar.

El atacante, que fue suplente en esta fecha e ingresó en el complemento en la victoria 3-0 del Real Madrid ante el Getafe por la Liga de España, advirtió que no perderá la “alegría” y afirmó: “Dejo que las cosas sucedan de manera natural”.

Mientras intenta adaptarse definitivamente al monstruoso mundo del Real Madrid, Vinicius bromea sobre sus condiciones en los juegos virtuales: “Es hermoso poder jugar conmigo mismo. Creo que soy mejor en los juegos que en la vida real».

Hasta el momento, el juvenil acumula 16 encuentros en este temporada con el Merengue y en 7 de ellos comenzó como titular. Anotó 2 goles, uno de ellos en la Champions League en el triunfo 3-1 sobre Brujas de Bélgica. Hace algunos meses atrás, Zinedine Zidane explicó que compite en el puesto con el belga Eden Hazard y eso muchas veces obliga a dejarlo en el banco de suplentes o fuera de las convocatorias: “Hay que pensar que a lo mejor el año pasado no estaba Hazard. Ahora está Hazard en su sitio. Él debe seguir trabajando, seguiré contando con él. Lo está haciendo bien, entrena bien y el año pasado lo ha hecho muy bien. Él, cada vez que le toca, lo intenta hacer bien”.

Al brasileño, además, se le sumó una competencia de similares características: su compatriota Rodrygo, de 18 años y con pasado en el Santos, es una de las irrupciones destacadas en esta temporada para el combinado madridista.