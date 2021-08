La Anmat prohibió la venta de unos ajíes en vinagre y una crema descontracturante

Compartir

Linkedin Print

La Adiministración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este miércoles la comercialización y distribución de unos ajíes en vinagre y una crema descontracturante.

Por medio de la Disposición 6135/2021 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Anmat prohibió la elaboración y venta de los productos “Ají en vinagre de alcohol”, marca La Gringa y “Ají en vinagre de alcohol”, marca Corazón elaborados por la Cooperativa de Trabajadores Tomateros Fraileños.

De acuerdo con dicho organismo la cooperativa carece de registros sanitarios y en los envases de los productos comercializados ilegalmente se consignan un RNPA y un RNE de otro producto y empresa, “resultando ser productos falsamente rotulados y en consecuencia ilegales”.

Asimismo se prohibió por medio de la Disposición 6170/2021 el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y presentaciones del producto rotulado como “Crema Atlas Descontracturante y Miorrelajante, ideal para el alivio de dolores musculares. Analgésico y antiinflamatorio”.

La Anmat advirtió que el producto no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales y hasta tanto no lo esté no podrá comercializarse.

Compartir

Linkedin Print