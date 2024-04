Juana Viale habló con su abuela Mirtha Legrand en vivo y contó de su viaje en velero

Mirtha Legrand volvió a liderar Almorzando con Juana (El Trece) ante la ausencia de Juana Viale por su travesía por el océano, hace ya varias semanas. A pocos días de su regreso, la conductora se comunicó con la activista medioambiental, quien le dio todos los detalles de su odisea por el mar. Y, por si fuera poco, la diva de los almuerzos no pudo evitar emocionarse ante las palabras de agradecimiento de su nieta por haberla reemplazado en el ciclo durante estas jornadas.

“Estoy en el medio, hoy cruzamos el Ecuador. En breve estaríamos llegando a Brasil, que es el primer destino final”, señaló la nieta de Chiquita desde la embarcación que la acompañó durante las últimas semanas. Ante el comentario, la diva del programa no pudo evitar consultar cuándo llegará al territorio nacional: “A la Argentina, ¿cuándo venís, querida? ¿cuándo venís, mi amorosa?”. Esto causó las carcajadas de la morocha, quien no pudo evitar expresarle su agradecimiento por ocupar su lugar: “Abuela, yo te quiero agradecer tanto por esta banca que me estás haciendo, no sé cómo te lo voy a agradecer, cuántos bombones te voy a regalar”.

“Quiero decirte que te he reemplazado con todo el amor y cariño”, señaló Legrand en otro momento de la llamada. Por su parte, su nieta se deshizo en halagos por el trabajo que desempeñó en la pantalla chica. “Ay, abuela, sos tan genia, tan capa, tan grosa. Lo hiciste brillantemente y, además, volviste a tus almuerzos, porque vos almorzabas”, expresó orgullosa por el regreso de la actriz a su icónico horario. Por su parte, la mujer señaló sus esfuerzos y sus deseos de un pronto regreso: “Lo he intentado hacer lo mejor posible, pero quiero que vuelvas prontito”.

Como era de esperarse, Mirtha le hizo un sinfín de preguntas acerca de la travesía ecológica que su nieta lidera junto a su pareja, Yago Lange, la cual los llevó hasta la costa africana. “Salimos de Islas Canarias, cruzamos el Ecuador hoy que hicimos la ceremonia, ya que al cruzar hay que hacerle una a Neptuno para que te permita navegar. Ahora aprovechamos que no hay viento y nos tiramos unos chapuzones”, expresó Juana. Además, sumó: “Me siento muy feliz, muy libre. Nosotros estamos documentando esto para mostrar un poco la belleza porque no todos tienen la oportunidad de navegar el océano”.

En esa línea, la hermana de Nacho Viale volvió a contar a la audiencia el objetivo detrás de su viaje: “La estamos pasando bien, estamos haciendo un viaje en velero, somos cinco tripulantes, estamos recorriendo todo el océano Atlántico, haciendo una captura de microplásticos cada cierto tiempo”. También, señaló: “Toda esa recolección la vamos a llevar a analizar, estamos viendo muchos animales, y documentando la vida a bordo, qué comemos, lo que vivimos”.

Respecto a su bienestar, la hija de Marcela Tinayre le despejó cualquier preocupación a su abuela y comentó: “Estoy muy bien de salud, estamos comiendo muy bien. Ayer tuvimos tormenta a la noche, así que aprovechamos a ducharnos con el agua de la lluvia. Todo muy lindo, pero lamentablemente se ve bastante plástico en el andar, vemos bolsas de plástico, cajas, bidones, mesas de plástico, increíble. Pero después hay cosas muy bellas como los peces voladores, belugas, delfines que te acompañan. Ahora, que nos acercamos a la costa, hay más pajaros, diferentes especies de gaviotas. Una experiencia inolvidable”.

“Tiene riesgos, pero nos cuidamos todos entre todos, como cualquier cosa en la vida, pero qué lindos tomarlos”, aseguró la conductora, quien lleva varios días sin ver tierra, lo cual llevó a que perdiera “la noción del tiempo”. “En tres o dos días estaríamos llegando a Brasil. A la Argentina cuando llegue a tierra me tomo un avión, me clavo los tacones de aguja, me pongo los vestidos de (Gino) Bogani y vuelvo”, comentó entre risas.

Ante la posibilidad de ver pronto a su nieta, la icónica figura de los almuerzos le pidió que se apure, ya que su bisnieta Ámbar “tiene su fiestita de cumpleaños”. Esto dejó anonadada a la navegante, quien aseguró que ya había pasado esa fecha. “Ah, a mí me invitaron a una fiesta, una reunión con sus amiguitos. Ya le dije que le voy a llevar los sándwiches que le gustan”, se excusó, entre risas, ante la confusión.