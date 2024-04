Javier Milei ratificó que participará de La Feria del Libro

El Presidente asistirá al predio de La Rural acompañado por José Luis Espert. “Yo vengo participando activamente desde hace muchos años”, recordó

A pesar del duro discurso del titular de la Fundación El Libro durante la inauguración de la tradicional Feria, donde Alejandro Vaccaro cuestionó que por primera vez desde el regreso de la democracia el Estado argentino no tenga un stand, el presidente Javier Milei ratificó su presencia en la muestra para presentar su último libro.

“Voy a ir. Me va a acompañar (José Luis) Espert y presento Capitalismo, Socialismo y la trampa Neoclásica. Yo vengo participando activamente desde hace muchos años”, explicó a LN+ el Jefe de Estado, quien aclaró que los organizadores le pidieron $450 millones de pesos para que el gobierno tenga una presencial oficial.

“Ahora ese dinero lo está cubriendo la provincia de Buenos Aires”, detalló al referirse al stand 602 que está ubicado en el Pabellón Azul del Predio Ferial de La Rural. Allí se pueden encontrar editoriales y autores bonaerenses, editoriales universitarias de todo el país, presentaciones de libros, charlas en torno a la actualidad de la cultura, actividades de ministerios, talleres y propuestas para las infancias.

La polémica se generó después de que Vaccaro diera un fuerte discurso contra Milei al que acusó de darle la espalda a la muestra. “Luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, cuya presencia está prevista para el próximo domingo 12 de mayo en la pista central de La Rural”, dijo el escritor.

En ese contexto, el pasado viernes el vocero presidencial Manuel Adorni explicó los motivos por los cuales no habrá participación oficial. “El stand tenía un costo de 300 millones de pesos, a lo que había que adicionarle unos 150 millones de pesos más por el armado y desarmado. La Secretaría de Cultura eligió, en vez de eso, usar los recursos para colaborar con las bibliotecas populares para que puedan renovar y adquirir nuevos títulos”, afirmó el vocero durante una de sus habituales conferencias de prensa desde la Casa Rosada.

En aquel encuentro con los periodistas, el funcionario insistió con que “fue una cuestión de eficiencia en la toma de decisiones para reducir algo que era un monto descabellado para el momento en el que vivimos”, y dijo que “no amerita mayor justificación porque los montos eran realmente desorbitados para estar así cuando consideramos que se podía aportar muchísimo más desde otro lado”.

De todas maneras, ante una pregunta de Infobae, no pudo confirmar si el total de los fondos que se ahorra el Estado nacional por no participar de la Feria del Libro iban a ir hacia las bibliotecas populares o solo una parte de esas partidas iban a ser reasignadas para eso.

“El Presidente va a presentar su libro y la decisión de hacerlo en el lugar más amplio que tiene el predio es por una cuestión de capacidad. Entiendo que tiene el doble de capacidad que el salón más grande, que el salón principal. Es una cuestión de seguridad y estaba planteado así desde hace mucho tiempo. No tiene nada que ver con las últimas declaraciones”, dijo Adorni.

En cuanto a la organización para la presentación del mandatario, se informó que Casa Militar estará a cargo del operativo de seguridad. El titular de la Fundación El Libro, en el mencionado discurso, se había referido a esta situación con una ironía: “Señor presidente, se lo digo con una mano en el corazón, no hay plata”.