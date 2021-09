La Cámara de Comercio de Formosa pidió que no se cobre el anticipo de Ingresos Brutos

Compartir

Desde la Cámara de Comercio e Industria de Formosa solicitaron que no se cobre el anticipo de Ingresos Brutos que la Dirección General de Rentas pretendía implementar estos días, pero que postergó para fin de año. En ese sentido, Fredy Vera, secretario de la entidad, subrayó que “no entendemos esta voracidad fiscal, directamente esto no se puede cobrar, no es legal”.

“Nosotros solicitamos que esto no se aplique porque va contra el espíritu de lo que es el impuesto de ingreso bruto que se tributa una vez vendida la mercadería, realmente no entendemos esta voracidad fiscal, todo el mundo quiere cobrar por adelantado, el impuesto a las ganancias sigue en un año donde nos fuimos para atrás y están cobrando anticipo de ganancias donde nosotros estamos pensando si es que vamos a ganar o no, o cuánto vamos a perder porque esa es la pregunta que se hace el empresariado de la Argentina y Formosa está dentro de ese contexto, creo que nuevamente los políticos están mirando mal en un contexto difícil, estamos sufriendo un año de pandemia, cerrados, con bajas ventas y aumentan los impuestos mientras las pymes en general del país están pidiendo una baja de impuestos, esto desde ya que no es un aumento de impuestos, pero la forma de tributar sí afecta fuertemente al empresario pyme”, explicó Vera.

Ejemplificó lo que ocurre; “en mi caso compro una moto y no es para venderla en un mes, pero ya se está pagando un impuesto por adelantado de dos meses, en el caso de los supermercados que ya están comprando en este momento sidra, pan dulce porque las compras se hacen programadas, ya van a tener que pagar el impuesto, hay un desfinanciamiento en todo esto que impacta fuertemente, hay que respetar”.

“Este impuesto se paga antes de tener el producto inclusive porque cuando está generada la factura ya hay que empezar a tributar porque el que te vende ya hace la retención del 2% y aún no se sabe si la mercadería se va a recibir en 15 días, 20 días o un mes que es muchas veces el retraso que se tiene en distintos rubros. La otra es que si se vende a crédito la cobranza se hace a un mes o a dos meses de acuerdo al sistema que uno tiene”, manifestó.

“Con esta medida un 60% del impuesto ya lo tenes adelantado, no queda solo ahí porque cuando te depositan el dinero en la cuenta del banco, ya hay un débito del 1%, ya se está completando el 3% por adelantado, estamos en una situación no mejor, pero es la realidad que tenemos hoy y por eso apelamos a que las autoridades depongan esa actitud porque pusieron como excusa de que hay evasión, pero no puede ser, no estoy en desacuerdo de que controlen, hay una realidad que está viviendo el país, hay que gente que se refugió en ‘lo negro’, no justifico esto pero fue una cuestión de necesidad y urgencia, así como ellos ven que dan planes a diestra y siniestra, también en el sector privado hubo un resquebrajamiento y mucha gente se pasó a esa situación, hay que buscar las herramientas necesarias para que esa gente vuelva a estar en blanco y de eso nadie habla”, aseveró.

“La gente que no está en una empresa no entiende muchas veces la dinámica de una empresa, no es cuestión de tomar un empleado, hoy la situación empresarial está muy comprometida, cuando hacemos un análisis de nuestro negocio y hacemos una proyección no se hace más allá de seis meses porque la incertidumbre es tan grande en la economía que nadie tiene confianza en lo que está ocurriendo en el país”, subrayó.

“Se tiene que hacer algo consensuado con las cámaras y todo para ver si se hace bien porque a veces se hace con buena intención pero se hace mal”, opinó.

“Nosotros pedimos que el adelante de ingresos no se haga directamente porque no es legal, este impuesto está bien planteado de cómo se tributa y no tienen porqué cambiar esa situación, hay una voracidad que tiene que dejar de ser así y en ese sentido lo que tiene que pensar el gobierno es en incentivar a las pymes, incentivar al sector privado para que vuelva a florecer en Formosa que está caído y vemos la cantidad de locales cerrados en el microcentro”, finalizó preocupado.

