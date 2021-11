La FIFA anunció cuándo se entregarán los premios «The Best»

Compartir

A poco para el final del año, la FIFA se prepara para uno de los eventos más esperados: la gala de The Best. La ceremonia en la que se premiarán a futbolistas y entrenadores de todo el planeta cuyos desempeños hayan sido los más destacados de 2021 se llevará a delante de manera virtual, debido a la pandemia del coronavirus.

La Casa Madre del Fútbol Mundial informó este martes que el 17 de enero se conocerán a los galardonados en un evento que se proyectará desde su sede en Zúrich de manera remota “en línea con las medidas de salud pública en curso”, según señala el comunicado.

Los premios para el mejor jugador, entrenador y arquero masculino y femenino son votados por los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales del mundo, así como por millones de aficionados, mediante un sitio web, y un importante número de selectos periodistas. También habrá reconocimientos para el mejor gol y para los fanáticos.

Primero, un panel de la FIFA que incluirá a algunos ex futbolistas, hará una selección de varios jugadores destacados y sobre ellos luego se iniciará una votación que se llevará a cabo del 22 de noviembre al 10 de diciembre.

The Best se diferencia del Balón de Oro no solo por la modalidad de la elección, sino además porque reconoce a los mejores del año, mientras que el galardón entregado por la revista France Football se lo lleva el mejor de la temporada.

En cuanto al Balón de Oro, éste será entregado el 29 de noviembre y los grandes candidatos son Lionel Messi, Karim Benzema, Jorginho, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski. Hasta el momento, ha habido coincidencia entre los ganadores de ambos premios desde la creación de The Best en 2016.

LOS 30 NOMINADOS

PARA AL BALÓN DE ORO

Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Lautaro Martínez (Argentina), Kylian Mbappé (Francia), Luka Modric (Croacia), Neymar (Brasil), Pedri (España), Karim Benzema (Francia), Erling Haaland (Noruega), Kevin De Bruyne (Bélgica), Gianluigi Donnarumma (Italia), Mohamed Salah (Egipto), Leonardo Bonucci (Italia), Giorgio Chiellini (Italia), Luis Suárez (Uruguay), Jorginho (Italia), Harry Kane (Inglaterra), N’Golo Kanté (Francia), Raheem Sterling (Inglaterra), Phil Foden, (Inglaterra), Robert Lewandowski (Polonia), Romelu Lukaku (Bélgica), César Azpilicueta (España), Nicoló Barella (Italia), Ruben Dias (Portugal), Bruno Fernandes (Portugal), Simon Kjaer (Dinamarca), Riyad Mahrez (Argelia), Gerard Moreno (España) y Mason Mount (Inglaterra).

Todos los ganadores

del premio The Best

2016 Cristiano Ronaldo

2017 Cristiano Ronaldo

2018 Luka Modirc

2019 Lionel Messi

2020 Robert Lewandowski

