«La motosierra es eterna, no tiene fin», anunció el vocero Adorni

En la habitual conferencia de prensa, el funcionario anticipó cómo será el programa de Gobierno, y se esperanzó con un nuevo mandato libertario. “La motosierra es eterna. No tiene fin. Es para siempre porque el camino que estamos transitando recién empieza”, remarcó tras los dichos del mandatario en la cena de la Fundación Libertad.

En la misma línea, aclaró: “Por supuesto que hubo un shock más fuerte traducido en reducción de gastos, o traducido en motosierra, por la circunstancias que estábamos atravesando o con las que nos encontramos el 10 de diciembre”. Para Adorni, la motosierra es parte de la filosofía de la administración que brega porque el peso del Estado sea menor y “que cada vez los bolsillos de los argentinos sufran menos por la presión”.

El vocero admitió que «hubo un shock mucho más fuerte en términos de reducción de gastos por las circunstancia con las que nos encontramos el 10 de diciembre», pero afirmó que el plan no cambiará de cara al futuro.

“Vamos a hablar motosierra hoy, dentro de cuatro años, y si Dios así lo quiere y los argentinos lo consideran, será motosierra por ocho años. De motosierra van a escuchar mucho”, prometió Adorni.

En otro pasaje, hizo referencia a “la política”, tal y como la menciona el mandatario, y aseguró que la administración libertaria no necesita del respaldo opositor para poder avanzar en hacer pasar las recetas. Lo dijo en las vísperas del plenario de comisiones que tratará hoy la Ley Bases, la que calificó de “fundamental”.

“Nos hubiese encantado que la política acompañe desde un inicio al presidente Javier Milei, lo que no implica que el no apoyo, lo vamos a hacer igual, en el tiempo que la política nos lo permita, pero vamos a avanzar igual”, puntualizó Adorni, y concluyó: “Siempre dijimos que con la ley bases completa, el superávit fiscal y las arcas públicas de las jurisdicciones, tal vez se hubiesen resentido menos”.