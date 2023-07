La pelea del año: el campeón de boxeo Tyson Fury se enfrentará a Francis Ngannou, estrella de UFC

El campeón del peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Tyson Fury anunció este martes que peleará con la estrella camerunesa de artes marciales mixtas (MMA) Francis Ngannou en un combate de boxeo en Arabia Saudita el 28 de octubre.

La pelea no será una exhibición, según precisó el equipo de Fury, y se disputará “según las reglas oficiales del boxeo profesional, con tres jueces adoptando el sistema de 10 puntos”. El título CMB no estará sin embargo en juego.

La última pelea del británico tuvo lugar en diciembre, cuando venció en diez asaltos a su compatriota Derek Chisora. “En cuanto suene la campana, será un lanzamiento de bombas. Se supone que este tipo es el que pega puñetazos más duros en el mundo, pero veamos como reacciona cuando sea golpeado por el Gran GK”, dijo Fury. “No puedo esperar a volver a estar ahí fuera, bajo las luces. Estoy deseando enseñar al mundo que el ‘Gipsy King’ es el mayor luchador de esta generación en una batalla épica contra otro maestro de su oficio”, añadió.

Por su parte, Ngannou no tiene registro profesional en boxeo, pero el luchador de 36 años insistió en que era un sueño subir al ring con Fury: “He estado esperando los últimos tres años para encontrarme con Tyson en el ring. Mi sueño siempre fue boxear, y boxear contra el mejor”. Además, agregó: “Después de convertirme en el campeón indiscutido de los pesos pesados en MMA, está es mi oportunidad para que ese sueño se haga realidad y cimentar mi posición como el hombre más malo del planeta”.

La pelea busca emular la repercusión que consiguió el enfrentamiento entre Floyd Mayweather y Conor McGregor en 2017, que enfrentó por primera vez a una estrella de boxeo con una de MMA y rompió cualquier tipo de récord de audiencia. Habrá que esperar para saber si ésta tendrá un impacto similar.

