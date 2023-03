La producción artesanal de cerveza rompe récords en Argentina y es líder en Latinoamérica

La producción de cerveza artesanal, un sector en proceso de profesionalización que agrega valor, genera trabajo y apunta a sustituir importaciones, rompe récords en la Argentina y se posiciona como líder regional en Latinoamérica.

Con una molienda superior al millón de toneladas de cebada cervecera en 2022, el sector registró un récord histórico, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; y, de acuerdo con un relevamiento de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (CCAA), en el país existen unas 2.500 fábricas artesanales de cerveza.

«La Argentina lidera la producción artesanal de cervezas en la región», dijo Juan Manuel González Insfrán, presidente de la CCAA, quien destacó el reconocimiento internacional que obtienen las cervezas producidas en el país en diferentes concursos cerveceros internacionales.

Para González Insfrán, «la tradición en vinos y fermentaciones le brinda a nuestro país una gran ventaja competitiva a escala global».

Por su parte, Pablo Morón, director de Agregado de Valor y Gestión de Calidad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, remarcó «el potencial de las micro cervecerías» y reconoció que trabajan en la profesionalización del sector para mejorar toda la cadena productiva del tipo artesanal.

«Más de 70 micro cervecerías de todo el país ya se capacitaron con las diversas herramientas de formación online y gratuitas que hay disponibles en la Secretaría de Agricultura como cursos y tutoriales, así como una guía de buenas prácticas manufactureras (BPM) para aumentar la competitividad del sector, mejorar los procesos productivos y lograr cervezas con mayor valor agregado», destacó Morón.

González Insfrán no dudó en señalar que «uno de los mayores desafíos hacia el futuro es seguir siendo referentes en Latinoamérica y poder desarrollar cervezas artesanales que nos permitan la sustitución de algunos productos de importación, así como imponer estilos propios de nuestro país para toda Latinoamérica».

Y señaló: «Apuntamos a ampliar el abanico de ofertas de cervezas con estilos diversos», en referencia a las tendencias vigentes: desde las modernas de Estados Unidos con cervezas muy lupuladas, o la vuelta a los estilos europeos, así como las cervezas de guarda con fermentaciones mixtas y experimentales.

Según González Insfrán, «hasta 2018 hubo un boom productivo muy marcado, impulsado por consumidores no satisfechos por la industria tradicional. Las cervezas industriales en la Argentina tenían, en ese momento, recetas muy elementales y alejadas de cosas que se consiguen en otras partes del mundo».

Otro gran diferencial del sector productivo artesanal de cervezas es la generación de puestos de trabajo. Según la CCAA, «sólo con 2,5% del mercado, la producción artesanal genera casi la misma cantidad de empleos que todas las cervezas industriales en la Argentina».

Entre los logros que se destacan en el sector es la incorporación al Código Alimentario Argentino (CAA) de los criterios específicos para poder rotular estas cervezas con la leyenda ´elaboración artesanal´, obtenido mediante el Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos (Procal).

«Esto permitió su identificación comercial y un tratamiento diferenciado que impactó directamente al momento de fijarse la alícuota de impuestos internos a las cervezas», detalló Morón.

Cafiero ratificó apoyo a pymes exportadoras en visita a planta de cerveza artesanal

El canciller Santiago Cafiero afirmó que la cartera a su cargo tiene la «firme decisión de ayudar a las pymes y empresas para que puedan abrirse paso en su comercio exterior generando un encadenamiento de exportaciones, divisas y empleo», en el marco de una visita a la empresa productora de cerveza artesanal Rabieta en el partido bonaerense de Pilar.

Allí, la firma inauguró una nueva planta de tratamiento de efluentes que permitirá a la compañía acceder a nuevos mercados de exportación.

Cafiero dijo que que «desde la Cancillería tenemos la vocación y la firme decisión de ayudar a las pymes y a las empresas para que puedan abrirse paso en su comercio exterior y también a que expandan sus mercados, generando de esa manera un encadenamiento de exportaciones, divisas y empleo».

En esa línea, destacó que se trabaja y defiende «un modelo de producción y de empleo, con un alto dinamismo en sus exportaciones porque es lo que se precisa para seguir financiando el crecimiento».

Ese crecimiento «es factible a partir de nuestras pymes y eso se logra trabajando en articulación con la ayuda del Estado, abriendo nuevos horizontes para que nuestras pequeñas y medianas empresas generen trabajo argentino», acotó.

Por su parte, el directivo de Rabieta, Ruben Diciero, señaló que cuentan con dos plantas, «una en el Hipódromo de Palermo, donde producimos todas las especialidades, y esta planta de Pilar donde elaboramos las cervezas en latas, en botellas y en barriles».

Además, destacó que la planta de tratamiento de efluentes «tiene un sistema donde se degrada toda la materia orgánica, y posteriormente un sistema de última generación, que realiza una filtración por membrana donde el agua queda con una calidad excelente de tratamiento, que se puede utilizar para riego o para limpieza, y de esta manera contribuimos a la reducción del consumo de agua que es hoy sumamente importante para el cuidado de los recursos».

Rabieta, que fue creada hace cinco años con el fin de producir cerveza artesanal de calidad para el mercado interno, inauguró la semana pasada su nueva planta de tratamiento de efluentes que permitirá a la compañía adaptarse a los estándares internacionales para lograr el acceso a nuevos mercados de exportación.

Actualmente, comercializa su producto en China, Uruguay y Perú y planea durante este año, llegar también a Brasil, Chile, Paraguay, Estados Unidos y Taiwán.

De la recorrida por la planta de Rabieta participaron también el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, Guillermo Merediz; y la directora Nacional de Promoción de Exportaciones, Laura Tuero.

El presidente de la Cámara Cerveza Artesanal (CCAA), Juan Manuel González Insfrán, aseguró que «producir cerveza en casa es súper posible» a partir de un equipamiento mínimo, dado que alcanza con una olla y una pequeña heladerita de camping.

No obstante aclaró que, «de ahí hasta un equipo ultra automatizado para fabricar 50 litros, hay una gama gigante de opciones».

En ese sentido, señaló la diferencia entre quienes elaboran cerveza artesanal para autoconsumo y los que optan por producir en volumen y lanzarse a la venta.

En particular en este último caso, subrayó la importancia de capacitarse y considerar los manuales de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura).

«Para elaborar un producto inocuo es necesario estar capacitado y tener herramientas», explicó González Insfrán.

Para el referente de los cerveceros artesanales, sean micro, nano o cervecerías al fin, todas trabajan en buscar ese sabor que los consumidores disfrutaban en el exterior y no encontraban en el mercado interno.

«El sector busca ampliar el abanico de oferta con nuevos estilos y en desarrollar cervezas distintas y mejores para este mercado en auge», indicó González Insfrán.

Actualmente, el sector está en pleno proceso de profesionalización, por lo que tanto el mercado como la producción se está adaptando.

