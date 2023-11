Las Leonas le ganaron a Canadá y jugarán la final panamericana

Las Leonas se enfrentaron a Canadá en la final de los últimos Juegos Panamericanos de Lima 2019, si bien está vez el resultado culminó 3 a 0, y la vez pasada 3 a 1, no escatimaron las emociones.

No pasó mucho tiempo de partido para que Argentina consiga su primer córner corto, al minuto con 35» del partido Agustina Gorzelany, la goleadora del certamen con 10 goles, lanzó un potente remate que obtuvo una excelente reacción de la arquera Rowan Harris, con una tapada a mano cambiada. Antes de terminar el primer cuarto, las dirigidas por Fernando Ferrara tuvieron tres jugadas fijas, pero no lograron ser efectivas después de utilizar distintas variables.

En el segundo la presión y verticalidad fueron subiendo, Las Leonas tuvieron varios tiros en el área, además de otros tres córners que no fueron a destino… pero el cuarto fue la excepción: Tras una fuerte arrastrada de Gorzelany, le quedó el rebote de la arquera a Delfina Thome (26’) y abrió el partido para la Argentina. El siguiente llegó momentos más tarde, y en este caso la tercera fue la vencida, Julieta Jankunas se despachó con su famoso gesto de revés, tras haber tirado desviado dos veces antes, siguió confiando y a los 28’ no falló para ampliar el tanteador.

El tercer cuarto la intensidad continuó, si bien Canadá intentó por momentos progresar en su juego, la agresividad en la marca argentina hacia que le dure poco la bocha en posesión a las norteamericanas, pero la emoción apareció faltando poco para que termine, Valentina Raposo (44′) de pegada puso el 3 a 0 para que Las Leonas vayan con mayor tranquilidad al descanso.

En los últimos 15 minutos el trámite no fue distinto, las albicelestes fueron dominadoras del juego y manejaron los tiempos a su merced. Hubo varias aproximaciones para hacer un tanteador más abultado, pero con el transcurso del partido el equipo argentino logró cumplir con las expectativas y queda a un paso de su gran objetivo.

El sábado 4 de noviembre desde las 19:45hs jugarán ante Estados Unidos por la medalla de hora y el boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.