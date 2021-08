Las Leonas perdieron pero lo mejor está por venir

Compartir

El seleccionado femenino perdió por 2 a 0 ante Australia y quedó tercero en el grupo de Tokio 2020. Ahora se vienen los cuartos de final y la lucha por las medallas.

La racha de tres victorias consecutivas se cortó para las Leonas en un partido en el que tuvo más situaciones para marcar que Australia, pero la eficacia del rival le permitió definir la historia en el último cuarto. Con la clasificación ya asegurada a los cuartos de final, el seleccionado dominó por momentos a su vencedor, aunque no le alcanzó ante el equipo que ganó la zona con comodidad.

En el marco de un primer cuarto en el que Australia tuvo una mayor posesión de la bocha y, cuando no la tuvo, ejerció presión sobre el rival, de todos modos Argentina tuvo la primera chance importante cuando Jankunas mandó el centro desde la izquierda y ni Albertarrio primero ni Merino después pudieron conectar la bocha. Las australianas tuvieron un mayor peso en la zona de los volantes pero las buenas intenciones se les diluían en el círculo. En parte por las imprecisiones propias pero también por la buena defensa argentina. Así se fue armando un partido deslucido y sin grandes emociones aunque Malone sacudió la “modorra” con un tiro que se fue cerca de Succi.

A un minuto del cierre del capítulo inicial, Jankunas se apuró en un tiro libre, la pelota le llegó a Sánchez Moccia y la volante provocó el primer corner corto del partido que Gorzelany no pudo aprovechar. Enseguida, aprovechando la defensa en zona australiana, lo tuvo Toccalino en un desvío tras un pase de Barrionuevo, pero el cero no se movió del marcador.

Siguió con ímpetu el seleccionado en el arranque del segundo cuarto y de un error Granatto sacó el segundo corto. Pero Raposo no pudo superar a la salidora.

Argentina siguió siendo más en el juego. Así mejoró el porcentaje de la posesión y le puso presión a los centrales australianos para quitarle al adversario la bocha lo más arriba posible. Igualmente todo eso no se reflejó en el resultado.

Enseguida hubo un lapso favorable a Australia y la más clara la tuvo Fitzpatrick que, de repente, por una desinteligencia, quedó cara a cara con Succi pero la arquera se lució en el despeje y evitó lo que hubiera sido una gran injusticia de haber convertido.

Australia arrancó mejor en el complemento. Sin inquietar el arco argentino, igualmente se acercó con cierto peligro pero ahí apareció Raposo para desactivar los intentos. Las australianas pusieron más presión sobre las volantes y las defensoras y así Argentina apareció como un equipo partido al medio y con la necesidad de apelar al flick para saltar líneas y poder llegar hasta los alrededores de Lynch. Pero la arquera pasó un tercer cuarto en calma, en definitiva.

Pese a estar con una jugadora menos por la tarjeta amarilla a Jankunas, por fin Argentina se despertó otra vez en el inicio del cuarto parcial y enseguida Merino forzó el cuarto corto. Sin embargo, hubo un error entre la servida y la parada y se desaprovechó la chance.

Parecía entonces un partido que se definiría por detalles. Y el detalle, en este caso, fue un error de Raposo en la salida a los 19 minutos. La salteña falló y Savannah Fitzpatrick aprovechó para definir de revés ante la salida desesperada de Succi.

Lo buscó el equipo nacional sobre el cierre pero a un minuto del final Australia sorprendió con un ataque aislado. Se fue por la derecha Kershaw y, cuando la cerró Raposo, cedió a Fitzpatrick quien, a su vez, habilitó a Emily Chalker que puso el resultado final.

Ahora se vienen los cuartos de final y el partido más importante porque el triunfo permitirá meterse en la lucha por las medallas. Será a todo o nada. Habrá que mejorar en la eficacia porque el equipo tiene virtudes para soñar.

Argentina formó con Belén Succi; Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Noel Barrionuevo; Valentina Costa Biondi, Agostina Alonso, Victoria Sauze, Sofía Toccalino; Agustina Albertarrio, Delfina Merino y Julieta Jankunas. Luego ingresaron Sánchez Moccia, Maccari, Micaela Retegui, Granato y Trinchinetti.

