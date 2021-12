Laurita Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré: «Estoy sola»

Compartir

La historia de amor entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré comenzó a escribirse a mediados del 2018, cuando ambos protagonizaron juntos la obra Sugar en la Calle Corrientes. Fue una relación intensa en la que, incluso, muchos se sorprendieron por la actitud del galán, quien aunque siempre se había mostrado reacio a las cámaras se dejó fotografiar junto a la bailarina y hasta dio entrevistas junto con ella. Sin embargo, cuando todos estaban esperando la convivencia, la boda y la llegada del primer hijo de la pareja, en el verano del 2020 comenzaron los primeros rumores de crisis.

Luego de que ambos decidieran volver a trabajar juntos en Departamento de soltero, obra con la que habían ido a hacer temporada a Mar del Plata, habrían comenzado los primeros roces. Y un viaje a los Estados Unidos para ver obras de Broadway que Laurita había hecho sola en el mes de marzo, terminó confirmando la crisis. Sin embargo, tras su regreso al país, la bailarina decidió ir a pasar la cuarentena junto a Cabré en plan de reconciliación. Pero, al tiempo, optó por volver a su domicilio y confirmar la separación.

Lo cierto es que entre Laurita y Nicolás nunca hubo un punto final, sino muchas idas y vueltas. En septiembre del año pasado, ambos volvieron a mostrarse juntos. Pero en mayo, previo a su debut al frente de El show de las divorciadas, la bailarina volvió a confirmar su ruptura. Meses más tarde, en tanto, todo parecía haberse encaminado entre ellos. Y se volvió a hablar de convivencia. Pero, desde hace unos días, viene dando vueltas el rumor de que la pareja se terminó. Y Fernández se lo confirmó a Teleshow.

“Estoy muy bien. Simplemente, te hablo por mí. Estoy bien, bueno, atravesando un momento pero muy bien…”, dijo Laurita al ser consultada sobre su presente sentimental a minutos de haber participado de la gala final de La Academia de ShowMatch. ¿Si estaba atravesando una crisis Con Cabré? La respuesta de la bailarina fue terminante: “Estoy sola en este momento. Pero la verdad es que esto es muy reciente. Y el haber hecho la apertura y haber ensayado, el engancharme de vuelta con el baile, me conectó con cosas lindas y me hizo muy bien”.

Laurita habló, además, de la sensación que le generó su vuelta al programa que conduce Marcelo Tinelli. “Me dijeron: ‘¿Quérés entregar la copa?’ ¡Obvio! Todo en esta gran final es lo más. Es todo un año de trabajo para este día. Por eso me encantó ser parte, porque ese el programa más lindo del año. Así que lo disfruté un montón y estoy muy feliz por todos. La verdad que los seis son increíbles”, dijo sobre los finalistas, Agustín Cachete Sierra y Fiorella Giménez junto a Mati Napp y Noelia Marzol y Jony Lazarte, con La Catta como coach

¿Si tenía algún preferido? ”Lo que pasa es que a La Catta la conozco hace mucho tiempo, pero trabajé tanto con Mati que bueno, un poquito, mi corazón lo tenía con él. Pero se lo merecen todos más que nadie en el mundo. Son profesionales que estudian y trabajan hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y se siguen capacitando, son buena onda y, por sobre todo, son buena gente. Y la rompieron. Así que está más que merecido, me encantó”, dijo Fernández.

Finalmente, sobre su regreso a la pista, Laurita señaló: “Me genera mucha adrenalina, alegría…Es todo felicidad. La verdad que me dieron ganas de seguir bailando. Creo que el lunes me vengo y sigo haciendo algo. Es muy mágico lo que pasa acá. Y, regresar después de tanto tiempo, fue muy emocionante. Ya el hecho de que hayan pensado en mí para volver y reencontrarme con Marcelo y con todo el equipo, fue hermoso”.

