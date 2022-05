Samaniego: «Le abrimos las puertas a Argüello, que es una militante justicialista»

Compartir

Visitó el piso de Exprés en Radio el diputado provincial y presidente de la bancada del PJ, Agustín Samaniego quien además de hablar del panorama político y de la recuperación económica del país también hizo hincapié en el pase de la diputada Patricia Argüello donde reconoció que no la considera una «traidora» y que «le abrimos las puertas a Argüello, una militante que quiso venir a nuestro espacio».

Panorama

Primero, al brindar un panorama de lo que dejó la pandemia sostuvo: «todos los gobiernos, los que son oficialismo en el mundo, al tener la obligación de tomar medidas que no eran simpáticas probablemente hayan tenido un impacto electoral, en Formosa no se vio en gran medida ya que el resultado del año pasado fue casi lo esperado. El Peronismo está bien, nosotros estamos bregando por la unidad del peronismo nacional que es lo mejor para un gobierno, para Argentina».

Reconoció que «la llegada al gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Kirchner cambió totalmente todo, porque veníamos de cuatro años donde no hubo ninguna obra ya que Macri hizo 20 kilómetros de asfalto, que son los de la Autovía».

Criticó que durante la gestión de Mauricio Macri no se ejecutaron escuelas, jardines, acueducto u otras obras salvo los 20 kilómetros de la Autovía y agregó que el «ensañamiento» que tuvo con Formosa fue tal al punto de «frenar la obra del puente sobreelevado de la avenida Néstor Kirchner y Gendarmería Nacional que ya estaba todo firmada, casi licitada; eso lo hizo con la complicidad de la oposición, porque no fueron capaces de decir nada al respeto y pedir que se hagan las obras».

Recuperación económica

Por otro lado, al hablar de la recuperación económica en el país asintió: «nosotros estamos viviendo una recuperación económica que sin dudas va creciendo, aumenta el empleo, la construcción, es decir, los indicadores macroeconómicos están mejorando y eso es saludable. El gran problema es la distribución de esa riqueza que estamos generando en comparación con el año pasado y años anteriores mayor, es quién se la lleva: si el poder concentrado de la economía o la mayoría del pueblo, esa es la disyuntiva».

Aseveró entonces que cree y está convencido de que la «distribución de la riqueza» se está realizando de manera regresiva en Argentina «por un fenómeno que no podemos detener y debemos poner todas las energías que es la inflación».

«La inflación golpea a todo el mundo, es un problema que no discrimina, ojalá la podamos solucionar, de todos modos, hay que identificar cuál es el problema que tiene que ver con que existen grupo concentrados de la economía que se llevan todo», asintió.

«Si nosotros continuamos de esta forma no le vamos a encontrar salida; cualquier medida que busque una distribución equitativa de la riqueza o al menos que pueda distribuir un poco mejor lo que generamos por supuesto va a generar resistencia y nadie va a aplaudir», confió el legislador.

Pase de Patricia Argüello

En otro tramo de la entrevista, el diputado fue consultado si es que el PJ tuvo algo que ver con el pase a su bloque de la diputada Patricia Argüello. «No tuvimos nada que ver, nosotros le abrimos las puertas a una diputada, a una militante justicialista que quiso venir a nuestro espacio. Ella tomó una decisión difícil, habrá tenido sus razones fuertes y profundas y entendió que lo mejor para continuar con sus convicciones justicialistas era primero salir de ese bloque donde no estaba cómoda y pasar al justicialismo», aseveró.

Cuando se le preguntó si es que la considera una «traidora» respondió: «estoy convencido de que si una persona está incomoda desde el punto personal, ideológico y doctrinario tiene todo el derecho de irse a otro lado».

«El diputado representa a la persona y al espacio, es una combinación», agregó.

Seguidamente cruzó a los diputados Adrián Bogado y Gabriela Neme por «criticar» la decisión de Argüello. »Me parece muy extraño es que dos personas que estaban con nosotros y se fueron sin ninguna razón aparentemente sean quienes critiquen, me parece un poco sínico», lanzó.

«Me parece que si cualquier militante radical le dice algo a Argüello está bien, pero que lo haga Adrián Bogado y Gabriela Neme no», insistió.

«Esto es política, yo respeto las decisiones que cada uno toma. Traición es una palabra muy fuerte; si uno define cuál es su destino político de cara a la sociedad y no de manera oscura me parece bien y que está en su derecho», consideró Samaniego.

«Ella – la diputada Argüello- se expresó en los medios y dijo que no se sentía respetada, es un espacio muy difícil», dijo.

Finalmente, dejó en claro que no está de acuerdo con la idea que se instaló de que el pase sea para impedir que ministros y funcionarios provinciales, sean interpelados por los diputados provinciales. «No viene por ahí, a la oposición los tercios no le sirven para nada, es una discusión jurídica, pero para nosotros (teniendo el tercio) no estaban capacitados para poder citar a un ministro, si lo podían pedir», cerró.

