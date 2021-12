Lisandro López firmó su contrato con Sarmiento de Junín tras la salida de Racing

Compartir

El fútbol argentino seguirá teniendo a uno de los jugadores más destacados que surgió de estas tierras durante las últimas décadas. Lisandro López hizo oficial su desembarco en Sarmiento de Junín para disputar la temporada que se avecina de la Liga Profesional.

El delantero de 38 años había anunciado su salida de Racing Club a fines de noviembre y generó una gran sorpresa. Cuando se creía que iba a tomar el camino del retiro profesional, Licha finalmente optó por continuar en actividad en la entidad de Junín que le permitirá estar cerca de su familia en un momento delicado a nivel personal.

“Lisandro López es nuevo refuerzo de Sarmiento. El jugador firmó con la institución su contrato por un año, a partir del 1/1/2022″, informó el Verde en sus redes sociales, donde también expuso que el refinado atacante lucirá el dorsal 7 durante su estadía en la entidad.

“Para ser honesto, tengo una relación de mucho tiempo con Mariano Sardi, que es el manager de Sarmiento de Junín, y como mi situación personal me llevará a vivir allá; es la única posibilidad que prometí que voy a evaluar cuando termine el campeonato. Será la única posibilidad de continuar en actividad compitiendo, porque la otra opción es la de retirarme. Es lo único que puedo evaluar, cuando termine el torneo veremos”, había explicado a comienzos de diciembre, abriendo la puerta a la posibilidad de seguir dentro de los campos de juego.

Las causas principales de su nueva travesía en el Verde se deben a las razones familiares que tanto preocupan al ídolo de la Academia. Como su madre vive en Junín, la figura con pasado en el Olympique de Lyon, Al-Gharafa de Qatar, Inter de Porto Alegre y Atlanta United de la Major League Soccer decidió mudarse junto a su pareja Mechi Blanco y su hija Guadalupe para acompañarla y estar cerca de ella en el difícil momento que atraviesa.

Sarmiento era la única opción que barajaba el delantero antes de colgar los botines. La idea de estar cerca de su mamá, integrar un plantel con aspiraciones a lograr la permanencia (sin presiones adicionales como las que vivía en Racing) y disfrutar de sus últimos pasos en el fútbol argentino convencieron a Licha para postergar su retiro de la práctica profesional. Con esta decisión, probablemente la camiseta del Verde no sólo se observe en Junín, sino que tendrá un lugar preponderante en Avellaneda.

La llegada de Lisandro podrá darle al conjunto de Israel Damonte un salto de jerarquía para una temporada que será complicada porque arrancará en el último lugar en los promedios de descensos. El ex Racing arribará a una zona en la que el equipo funcionó en el último semestre con Jonatan Torres y Luciano Gondou.

