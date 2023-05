LNB: Quimsa se quedó con el primer punto de la serie

La Fusión no dejó dudas y se impuso por 83-69 en el inicio de las semifinales ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Baralle sumó 14 puntos, Sánchez y Acevedo 12 tantos cada uno. Este jueves desde las 21 horas se disputará el segundo juego.

La serie comenzó con un Mencia destacado en la visita, mientras que un triple de Brussino y un robo de Cosolito emparejó la historia en los primeros minutos. Quimsa ganó terreno con Anderson, pero tuvo que salir junto a De Vaughn por complicarse con faltas. Misma situación con Robinson que encontró sus puntos, pero en seis minutos cometió tres faltas. Gimnasia no estuvo efectivo desde el perímetro y el ingreso de Hernández amplió la brecha para los de Ramella que en diez minutos lo ganaban 19-12.

En dos minutos no se movió el score hasta que Cosolito sumó dos más para el santiagueño. La respuesta llegó con Mencia con un doble y falta, pero el Verde siguió sin buenos números en triples (0/8) con el agregado que Hernández lastimó la pintura y sacó un +12 para la fusión. Parecía que White llegaba al rescate de Gimnasia para descontar hasta que el banco de Quimsa, con Sánchez y Pérez Tapia, cuidó el marcador.

El final del primer tiempo fue para que el tándem Gramajo – Barreiro le den un respiro a Villagrán y una volcada de Sánchez bajó el telón para establecer el 42-32. Tras el descanso mayor el dueño de casa tuvo una buena seguidilla con Robinson y Brussino para estirar la ventaja. Mencia y Gramajo fueron lo mejor del Mens sana, pero Acevedo, con un buen pasaje (3 dobles), estampó el 63-46. En el tramo final la defensa visitante dejó huecos que fueron aprovechados por Cosolito y compañía para inclinar el primer punto para el lado santiagueño. Mencia salió con cinco y los de Villagrán se fueron quedando. Los dirigidos por Ramella tuvieron una gran noche en defensa y en ataque brillaron distintos jugadores, en un estadio Ciudad colmado.

La Fusión se impuso por 83-69. Baralle aportó 14 tantos, Sánchez y Acevedo 12 unidades cada uno, todos desde el banco. De Vaughn 16 en la visita.

