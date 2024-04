LNB: valiosa victoria de La Unión en casa

Con un notable primer tiempo, teniendo respuestas oportunas cuando el rival, los formoseños se quedaron con una victoria de gran valor ante Independiente de Oliva por 94 a 79. Alcegaire fue figura de la noche con 32 puntos (8 de 10 en triples).

Los primeros con minutos de juego les costaron a los dos equipos. El elenco de Ginóbili fue el primero en encontrar el camino para anotar en la pintura. Lo hizo con Alexander (personal 4 a 0) que le permitió separarse en los números (14 a 8) y fue el inicio de un gran momento para los suyos porque no pararon de marcar, con más de tres de Alcegaire (tres en el cuarto) y después robando y corriendo con Alonso para tomar máxima de 18 (31 a 13).

El segundo largó con poco gol en ambos costados y el 6 a 4 para La U en 4 minutos de acción lo siguió mostrando muy firme en su trabajo. Independiente buscó subir la energía, pero se topó con la defensa del local para cuidar su cristal.

Como en el primer cuarto, los segundos 5 minutos mostraron algo nuevo. El visitante lastimó en ataque con triples de Banegas y Marcucci, también sumó cerca del aro con Noblega y Giletto y la máxima de 18 bajó a 11 (39 a 28). Respondió La U con triples: Alcegaire y Fernández y, volviendo a correr (también con Alcegaire), tomó luz de 16 (46 a 30) y por el resto de la fracción no permitió más aproximaciones cerrando el primer tiempo con un 52 a 36.

En los primeros 4 minutos del tercero, Independiente se topó con su mejor momento ofensivo con puntos en varias manos para un parcial de 14 a 10 que lo ubicó a 14 (64 a 50). La fracción arrancó con dos libres de Fernández para tomar máxima de 20 (56 a 36).

La U no lució cómodo arriba y en 6 minutos solo anotó con libres (6) y dos triples. Cuando volvió a encontrar fluidez llegó profundo y volvió a alejarse (72 a 54) aunque el trámite de las acciones fue mucho más equilibrado que en los momentos anteriores donde se distanció. Banegas y Nóblega fueron piezas vitales en la ofensiva visitante que, con una corrida de 9 a 0 en el tramo final, bajó la brecha a un dígito (72 a 63) y con un acierto de tres de Banegas se puso a 8 (74 a 66).

Un triple de Marcucci abrió el último cuarto y la visita estuvo encima (74 a 69). Anotar era de nuevo muy complejo y La Unión tardó casi 3 minutos en hacerlo, fue con Guerra para tener +7 y después volvió Alcegaire de tres para subir a 10 (79 a 69). Defensa para correr la cancha dos veces y doble de Fernández y de Alexander para ponerse bien firme en dos dígitos de nuevo (83 a 69).

La batalla no estaba terminada. Independiente se acercó a 5, pero Alcegaire, el hombre de la noche, sumó un personal 5 a 0 que resolvió todo lo que quedaba por resolver. Ventaja de 16 de nuevo y trabajo cerrado.