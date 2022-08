Los Sauces-Hotesur: Casación fijó audiencia para analizar el sobreseimiento de CFK

Compartir

Linkedin Print

La Cámara Federal de Casación Penal fijó una audiencia para el próximo 10 de noviembre a las 10:30 horas para analizar el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner en la causa “Los Sauces-Hotesur”.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el presidente de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña, dispuso la fecha de la audiencia para tartar los sobreseimientos de Cristina Kirchner y el resto de los acusados que en noviembre del año pasado dispuso por mayoría el Tribunal Oral Federal 5. Barroetaveña y los jueces Daniel Petrone y Ana María Figueroa tienen que resolver si confirman el sobreseimiento o lo revocan y ordenan que se haga el juicio oral.

Casación le dio a todas las partes del caso tres días para que informen si quieren la audiencia oral y si presentan sus argumentos por escrito. Para eso convocó a una audiencia preliminar para el 4 de octubre “a los efectos de ordenar los eventuales informes orales” y en la que se establecerá “el orden y duración de las exposiciones”. El tribunal también adelantó que si se requieren otra audiencia, además de la del 10, se continuará el 22 de noviembre a las 11 horas.

Los acusados pueden hablar en la audiencia. Cristina Kirchner ya lo hizo ante los mismos jueces en la causa dólar futuro, en la que Casación confirmó su sobreseimiento. Pero el mismo tribunal tiene otra audiencia con la vicepresidenta. Es en la causa por la firma del memorándum con Irán, en la que fue sobreseída. Será el próximo 29 de septiembre a instancia de la apelación de la Fiscalía y de las querellas que pidieron que se haga el juicio. En la causa “Hotesur” y “Los Sauces” -dos empresas de la familia Kirchner- se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquilar de hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez, Cristobal López y Fabián De Sousa bajo la sospecha que fue una devolución de favores por los negocios públicos que obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En noviembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal 5 aceptó un planteo de la defensa de Cristina Kirchner y otros acusados y los sobreseyó. La medida alcanzó a la treintena de imputados. Además de Cristina fueron sobreseídos sus hijos Máximo y Florencia; Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner e hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner; el contador Osvaldo Sanfelice; los empresarios; los hijos de Báez, entre otros.

Los jueces del Tribunal Adrián Grünberg y Daniel Obligado dijeron que no hubo lavado de dinero porque los hechos comenzaron cuando para combatir ese delito había una ley más benigna que la actual, entonces eso favorece a los imputados. Luego señalaron que cuando comenzaron los hechos no era punible el autolavado ya que por entonces no se castigaba a quien “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare dinero o bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado”.

En disidencia, la jueza Adriana Palliotti votó porque se haga el juicio oral. “Estoy convencida que el único ámbito para discutir la totalidad de los planteos formulados por los defensores resulta ser, inexorablemente, el debate oral, público, contradictorio y continuo”, sostuvo.

El fiscal del caso, Diego Velasco, apeló la decisión y pasó a la Cámara de Casación. Allí el fiscal mantuvo la apelación y pidió que se revoquen los sobreseimientos y se haga el juicio. Ahora Casación convocó a la audiencia para escuchar a las partes y luego resolver. Tanto la audiencia en Casación por “Los Sauces-Hotesur” y por la firma del memorándum con Irán serán en la etapa final del juicio por la obra pública. El primero de agosto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola comenzaron sus alegatos y acusaron a Cristina Kirchner y al resto de los imputados por las irregularidades en la obra pública que Báez recibió durante los gobiernos kirchneristas.

Compartir

Linkedin Print