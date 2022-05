Luis Naidenoff: «La esencia de Cambiemos era el cambio cultural, pero con eso no alcanza, se requiere un acuerdo político»

Compartir

La noticia de que el senador nacional de la Unión Cívica Radical por Formosa, Luis Naidenoff, tiene pensado postularse como candidato a gobernador, moverá el tablero político. En el aire para Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), el abogado y político argentino expresó: «Nosotros gobernamos y perdimos las elecciones porque la economía golpeó a la gente, pero a partir de los errores y con mucha humildad podremos hacer una nueva convocatoria«.

La primera reflexión es que me parece que Feletti es la cara visible del fracaso de un Gobierno que nunca le encontró el rumbo a contener, con decisiones firmes, el proceso inflacionario en Argentina. Es decir, todas las medidas que implementó Feletti, como el control de precios, los pseudo aprietes para tratar de frenar esta estampida, creo que terminaron de la peor manera.

Por lo tanto, uno podría decir que hay diferencias en el Gabinete, de que supuestamente las diferencias entre Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) hoy se puedan visibilizar con otros funcionarios que terminan renunciando pero que detrás de esta renuncia lo que hay es un monumental fracaso de todo el Gobierno, del cual Cristina es parte. Esta idea de que ella se aleja del Gobierno tiene una mirada muy relativa. Vos te alejas de un gobierno realmente cuando tomas la decisión de no ser parte de esto. Ahora, cuando los funcionarios cercanos a Cristina tienen que ver con la Cámpora o con el núcleo duro de la administración del PAMI, del Anses, de Ministerios y de, prácticamente, más del 70% de los recursos del Estado, esta foto de «estoy lejos» va mucho más para la tribuna.

Vayamos entonces al 2023. En un reportaje reciente de Carlos Melconian, él decía que para Juntos por el Cambio se abría la posibilidad de un triunfo, mucho antes de lo esperado y más contundente. Lo calificó como ‘patear un penal sin arquero’. Vos te has presentado varias veces en Formosa, y te vas a volver a presentar ahora en 2023. ¿Creés que esta vez vas a poder ganar y se va a acabar el ciclo de Gildo Insfrán?

En el contexto nacional, me parece que tenes que patear un penal sin arquero, pero a veces la soberbia de pensar que el arco está vacío te puede llevar a cometer errores. Y hay penales que también se la pueden pifiar. Están dadas las condiciones para que Juntos por el Cambio vuelva a gobernar a Argentina. Hay cansancio y saturación de la sociedad, como así también un estado de desencanto en función al fracaso del Gobier. El desafío que tiene JxC es gobernar y administrar bien, administrar los egos y la variedad de personales: que, por primera vez en el país, haya un proyecto colectivo que se imponga a las individualidades.

Un proyecto colectivo, para mí, viene de la mano de un programa que tenga la capacidad de resolver los problemas de fondo que tiene Argentina y que requiere de una base de sustentación muy amplia en lo político. Nosotros gobernamos y perdimos las elecciones porque la economía golpeó a la gente. A partir de los errores, las autocríticas, los aprendizajes y mucha humildad podremos hacer nuevamente la convocatoria.

En cuanto a Formosa, yo no descarto ser candidato a gobernador. Me presenté en dos oportunidades, pero seré candidato en tanto y cuanto pueda aportar para solidificar un proyecto colectivo de profunda transformación y amplia convocatoria en la provincia. Si hay otros actores que pueden cumplir este papel, de convocar, conformar y armar equipos, como así también trabajar en serio y dar pura entrega, como yo lo he hecho, acompañaré.

Hoy no descarto mi postulación, para mí, Formosa sigue siendo un gran desafío porque creo que a Insfrán se le puede ganar. La decadencia se deja atrás con mucha esperanza, compromiso -fundamentalmente militante- y con una amplia convocatoria que hoy está ausente en la provincia.

Mencionabas la necesidad de un amplio consenso que trasciende, inclusive, a la propia coalición opositora si le toca ser gobernante. Pero también Macri dice que, si no hay un cambio, no sirve estar juntos. La pregunta es: ¿cómo uno como ustedes logra conciliar la necesidad de un gran consenso y al mismo tiempo de cambio?

Para eso hay que mirar nuestra experiencia: en el gobierno de Cambiemos cometimos errores. En primer lugar, sobreestimar la potencialidad del cambio, es decir, creer que con el triunfo de Cambiemos podían generar un efecto propagativo, o de contagio, para generar las profundas transformaciones. Y eso no fue así.

Para cambiar Argentina, no solamente hay que reencontrarse con la esencia de lo que significó Cambiemos. Nunca Argentina domó el potro de la inflación, nunca domó el equilibrio fiscal, nunca construyó con bases sólidas un modelo de progreso, desarrollo e inclusión social. Entonces esto requiere de un acuerdo político.

Creo que hay perfiles en Juntos por el Cambio donde cada uno puede mostrarse un poco más duro, algunos en el centro y otros en la derecha. Pero desde el momento en que ganás, la Argentina no tiene salida sin un acuerdo político. Hoy lo que tenemos es que la política tiene que hacerse cargo de un sistema que no le dio respuestas a la sociedad. Y esto tiene que venir de un espacio del centro, moderado y responsable como lo es Juntos por el Cambio que ha construido una coalición que tiene, como base central, recuperar los pilares de libertad, igualdad y República.

Fuente: Perfil.com

