Manu Ginóbili es candidato a ingresar al salón de la fama de NBA

A casi cuatro años de su último partido oficial con San Antonio Spurs, la NBA confirmó la noticia más esperada por los fanáticos de Manu Ginobili.

El próximo 24 de abril se cumplirán cuatro años del último partido oficial de Emanuel Ginobili en la NBA, requisito indispensable para intentar meterse en un selecto grupo que hace a la historia de la mejor liga de básquet del planeta, que este martes confirmó la noticia más esperada por los fans del bahiense.

«El Salón de la Fama del Básquet anunció hoy la lista de candidatos elegibles para la Clase de 2022, incluidos numerosos nominados por primera vez de alto perfil, como Manu Ginobili, Tom Chambers y Lindsey Whalen, así como candidatos que ya han estado como Chauncey Billups y Swin Cash», anunció el Basketball Hall of Fame.

Durante el fin de semana del All-Star, programado para el 18 de febrero en Cleveland, se llevará a cabo una conferencia de prensa en la que se anunciarán los finalistas y también se revelará el calendario completo de premiación del Salón de la Fama.

Toda la Clase 2022, incluidos los seleccionados por los comités de elección directa, se darán a conocer durante el Final Four de NCAA, en New Orleans, a comienzos de abril.

Finalmente, la ceremonia de consagración se llevará a cabo en Springfield, Massachusetts, del 9 al 10 de septiembre de 2022.

