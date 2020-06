Marcelo Salas explicó por qué no firmó con Boca y contó quién descartó su contratación

Compartir

La historia de Marcelo Salas pudo haber sido diferente. En plena década del 90, el delantero era furor en Chile. Vestido con la camiseta de la Universidad de Chile, el Matador se transformó en pieza clave de uno de los equipos más reconocidos del país trasandino. Gracias a su goles, fue clave para que la U obtuviera el bicampeonato de la Primera División del fútbol chileno en 1994 y 95.

Es más, un año más tarde, y con Miguel Ángel Russo como entrenador, el conjunto de Chile alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores, fase en la que fue eliminado por River, que terminó consagrándose ganador del certamen continental en el 96. Fue gracias a su increíble actuación que sedujo a Mauricio Macri, que hacía unos pocos meses se había transformado en presidente de Boca y que estaba dispuesto a conseguir a Salas y sumarlo para el Xeneize.

A través de una transmisión en vivo por Instagram, fue el propio Matador el que contó la historia de su transferencia frustrada a Boca. “Estuve en La Bombonera con el vicepresidente del club. Estuve a pasos, a una firma”, explicó el ex delantero en diálogo con el medio chileno Catenaccio.

En la continuidad del relato, Salas reveló que hasta compartió una noche con los que finalmente no terminaron siendo sus compañeros de equipo. “Estuve concentrado en el hotel para la Supercopa y Bilardo me dice ‘mañana a las 10 entrenamos’ y le dije ‘no puedo entrenar si no he firmado un contrato’”, advirtió.

Según indicó el atacante que disputó la Copa Mundial de Francia 98 con La Roja, la clave en las negociaciones entre la Universidad de Chile, Boca y su agente estuvo en las condiciones que propuso en aquella época la dirigencia encabezada por el hoy ex presidente de la Argentina. “Yo iba a préstamo y le dije a mi representante ‘o me compran o no’”, recordó el futbolista que tuvo un paso recordado por el clásico rival xeneize.

Pero la decisión que terminó de sentenciar su pase al club de la Ribera fue la negativa por parte de Carlos Salvador Bilardo, el entrenador que había elegido Macri como su primer DT. ¿Qué dijo el por entonces director técnico del Xeneize? “Le preguntan a Bilardo qué hacemos, ¿lo compramos o no? Y dice ‘no, nunca un chileno ha triunfado en Argentina’”, dijo Salas.