Maxi López llegó a la Argentina en mediodel hermetismo por la salud de Wanda Nara

Este domingo por la mañana, el exfutbolista y padre de los tres hijos mayores de la conductora llegó al país para reencontrarse con Valentino, Constantino y Benedicto

Este domingo por la mañana, Maxi López llegó a la Argentina en medio de preocupación generalizada por la salud de Wanda Nara. Si bien no hay una versión oficial por parte de la propia conductora y empresaria o de su entorno sobre un diagnóstico concreto, hasta ahora la única persona cercana a la familia que habló fue su padre Andrés, con quien ella mantiene una relación distante.

En declaraciones a la prensa, ni bien piso la Argentina, el exjugador habló con la prensa presente y se mostró su malestar con algunos periodistas que dieron a conocer una información aún no confirmada sobre el estado de salud de Wanda. Consultado por cómo se encuentran sus hijos ante esta situación, señaló sin dar mayores detalles: “Voy a llegar ahora a casa para verlos a ellos”. Acto seguido, una cronista del DDM le preguntó sobre cuánto estará en el país y aseguró: “Me voy a quedar lo que sea necesario”.

En las últimas horas del viernes pasado, Andrés Nara visitó Polémica en el Bar donde volvió a manifestar su preocupación por la salud de su hija y dio más precisiones de lo ocurrido durante su visita a Los Arcos. Tal como le había contado a Teleshow, el hombre señaló que al llegar a la clínica a su hija ya le habían dado el alta y que no le habían querido dar más precisiones sobre su cuadro. “Hoy me enteré que estuvo en Fundaleu para seguir un tratamiento, o sea hay algo. En definitiva es una situación muy híper delicada que si ella quiere tomar cartas en el asunto y lo quiere expresar mañana, pasado o nunca es su decisión”, relató.

López, que actualmente reside en Londres junto a su pareja, Daniela Christiansson, y su hija Elle, había publicado horas atrás una historia de Instagram con los tres varones que tuvo durante su matrimonio con la mediática y escribió junto a unos corazones: “Soon the Boyz”. De esta manera, adelantaba este sábado que en breve se reencontraría con ellos.

Minutos más tarde, Maxi se mostró furioso con la compañía con la que iba a viajar porque le demoraron el vuelo. Y, a través de esta misma red social, expresó furioso: “Qué aerolínea de mier…que es @lufthansa, te roban el dinero cobrándote múltiples tickets, siempre delay en las conexiones. Si pierdo el vuelo para ir a ver a mis hijos les prendo fuego Frankfurt. El que avisa no traiciona”.

Recordemos que la última aparición pública de Wanda había tenido lugar el domingo pasado en la ceremonia de los Premios Martín Fierro, a la que asistió junto a su marido, sus hijos mayores, las dos pequeñas de su relación con Icardi, Francesca e Isabella, y también su madre, Nora Colosimo, quien luego se quedó a cargo de las criaturas en la habitación. “Amo mucho este país, amo mucho a la Argentina. A veces me preguntan cuál es mi secreto y yo creo que en cada una de estas mesas tengo un amigo. Quiero agradecerles a los que hablan mal de mí, porque me hacen más fuerte, poderosa e indestructible”, dijo al alzarse con la estatuilla como revelación por su rol como jugado de ¿Quién es la máscara?.

Al día siguiente, Mauro Icardi junto con su familia viajarían a Europa ya que restan definir los detalles de dónde continuará su futuro futbolístico, y las reuniones con el Galatasaray de Turquía y con el PSG estaban pendientes. La intención era viajar a Italia, donde la familia tienen una lujosa propiedad en Lago Di Como. Sin embargo, el viaje nunca se realizó, y las últimas horas del miércoles sorprendió la internación de la conductora en el Sanatorio Los Arcos, por un supuesto dolor estomacal.

