Mensaje de Cande Tinelli por el primer aniversario de noviazgo con Coti Sorokin: «Sin vos siento hoy que no soy nada»

Compartir

Linkedin Print

Candelaria Tinelli y Coti Sorokin viven a pleno su gran historia de amor. Y en las últimas horas la hija de Marcelo le dedicó un tierno mensaje en su cuenta de Instagram. “Estoy tan feliz con vos que no tengo casi palabras, solo pido que sigamos riéndonos de todo, disfrutando cada detalle”, dice la primera parte de la publicación que realizó la joven.

“Que sigamos cantando en casa con los perros a upa, y que todas esas pequeñas cosas jamas se pierdan, y cada vez construyamos más y más este hermoso castillo. Te amo Coti, gracias por devolverme la sencillez y la sonrisa. Sin vos siento hoy que no soy nada. Sos una persona increíble, tan sensible, generosa, y humilde. Te amo eternamente, octubre por siempre a tu lado”, completó la it girl. En tanto, la respuesta de Sorokin no se hizo esperar y respondió al poteo con dulce palabras: “Ay me quebré. Te amo eternamente flaca hermosa”.

Coti y Cande confirmaron su romance en noviembre de 2020, cuando la hija de Marcelo Tinelli compartió una foto junto al músico en su cuenta de Instagram. El cantante venía de terminar su matrimonio de 25 años con Valeria Larrarte, madre de los mellizos Maia e Iván, quienes nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004. Y el blanqueo de su flamante noviazgo no le habría caído nada bien a su ex. Sin embargo, contra todos los pronósticos, en poco tiempo la pareja se fue afianzando y el autor de Nada fue un error logró ensamblar a sus hijos con Lelé.

La última pareja de Lelé antes de salir con el músico había sido Federico Giuliani, un futbolista a quien conoció a través de su cuñado, Lisandro López, el novio de Mica Tinelli. El vínculo amoroso había comenzado en el mes de marzo del año pasado, pero en julio ella anunció a través de las redes sociales que estaba soltera.

Hace unos días, durante el fin de semana extra largo, Candelaria Tinelli fue noticia por un mal momento cuando fue a ir a tomar algo a un bar. En esa oportunidad ,denunció en sus redes sociales que fue maltratada por el personal de seguridad del lugar en el momento en que se estaba retirando.

“¿Por qué será que SIEMPRE los patovicas te tratan mal?”, se preguntó Cande en el comienzo de su descargo, publicado como una Instagram Story y enfatizando con las mayúsculas. “Yo soy una mina educada y estoy completamente sobria. Soy cero de hacer estas cosas pero no soporto el maltrato, sobre todo de los hombres que se creen que son unos capos y unos graciosos irónicos bárbaros”, continuó la hermana de Mica en su mensaje

El hecho ocurrió en La Mala Pub, un reducto nocturno ubicado en el Paseo de la Infanta, del barrio porteño de Palermo. Cande arrobó al lugar para continuar con su denuncia: “Por segunda vez uno de sus seguridades de Perroti me responde de muy mala manera. Chequeen eso. En todos los lugares Sobre todo si somos minas”, disparó la cantante.

“Bastante hartas nos tienen los maltratadores tratándonos de boludas. Gracias”, cerró en su furioso descargo, llevándolo desde un plano personal hacia uno más general, pidiendo que no se maltrate a las mujeres.

Compartir

Linkedin Print