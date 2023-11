Mondino afirmó que «la voluntad» en LLA es que Scioli «siga» a cargo de la Embajada en Brasil

La designada canciller Diana Mondino afirmó que «la voluntad» del Gobierno a cargo del presidente electo Javier Milei es que el embajador en Brasil, Daniel Scioli, «siga» en funciones, y consideró un «disparate mayúsculo» que vayan a cortarse las relaciones con el país limítrofe.

«La voluntad es que Scioli siga y es también la opinión en el caso de Brasil», expresó Mondino en declaraciones a Radio Rivadavia- aunque añadió que todavía no puede confirmarse su designación porque «depende del Congreso».

Y señaló que «mientras eso ocurra, esperemos que Scioli pueda seguir en comisión para que no queden truncas las situaciones en las que estaba trabajando».

También destacó que la relación de Scioli con el Gobierno brasilero es «muy buena».

«No te voy a decir que ellos lo piden porque sería una exageración de mi parte, pero estamos trabajando para, lo mas rápido posible, acelerar las cosas que estaban bien y no tener interrupciones», añadió.

Mondino viajó a Brasil, donde se reunió y almorzó con el canciller Mauro Vieira, acompañada por Scioli.

Allí trataron «muchos temas importantes para los cuatro países del Mercosur», consignó la designada canciller.

También señaló Mondino que Milei «jamás le dijo corrupto» al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por lo que, subrayó, «decir que vamos a cortar relaciones era un disparate mayúsculo».

«No hay ninguna posibilidad de que los dos países trabajen separados o en disonancia», remarcó.

Sobre la visita que Milei realizaba a Estados Unidos junto a una comitiva integrada, entre otros, por el empresario Gerardo Werthein y Luis «Toto» Caputo, la designada canciller aseguró que el presidente electo tendrá en ese país «una agenda muy breve» de un día y medio.

«Hay algunas reuniones de índole personal y otras que son de índole puramente económica con el Tesoro y organismos de financiamiento internacional», dijo y sostuvo que todavía «no puede confirmar» a Werthein como embajador en Washington, pero que están «trabajando en esa dirección».

También remarcó que «con la embajada china no quedan dudas de que eran rumores absolutamente infundados» sobre posible interrupción del vínculo bilateral.

Y agregó: «Hemos tenido una relación con ellos que a lleva más de una semana desde las elecciones. (El presidente) Xi Jinping ha mandado una carta que se hizo pública para despejar los rumores imaginativos», añadió.