Moroni: los trabajadores con Covid-19 «siguen cubiertos» por las ART

El titular de la cartera laboral aseguró que el trabajador que tenga Covid, sigue estando cubierto por la ART, aunque aclaró que a diferencia del inicio de la pandemia, ahora «debe pasar por una comisión médica».

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, salió al cruce de los dichos de uno de los titulares de la CGT, Pablo Moyano, sobre la situación de los trabajadores que se contagian de coronavirus al asegurar que «la Covid-19 sigue siendo en la Argentina una enfermedad laboral y todos los que se enfermen, siguen estando cubiertos” por las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART).

«No hay ningún acuerdo con las ART. Estuvimos y estamos con los trabajadores porque fuimos el único país del mundo que estableció la presunción absoluta de que el coronavirus es una enfermedad laboral”, sentenció Moroni en declaraciones a radio La Red, en respuesta a los reclamos realizados el jueves por el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano durante una movilización al Ministerio de Trabajo.

En ese sentido, el titular de la cartera laboral aseguró que el trabajador «que tenga Covid, sigue estando cubierto» por la ART, aunque aclaró que a diferencia del inicio de la pandemia, ahora «debe pasar por una comisión médica» como cualquier otra enfermedad.

«En la Argentina, algo que no sucedió en el mundo, todo contagio de Covid fue considerado una enfermedad laboral en plena pandemia. Pero cuando se liberaron todas las restricciones y se determinó que el lugar de trabajo no es un foco de principal contagio, la Covid sigue siendo una enfermedad laboral, pero ahora hay que pasar por una comisión médica», profundizó.

Morini respondió así a Pablo Moyano quien el jueves dijo: «Vinimos acá a decirle al señor Ministro que de una vez por toda decida si esta con los trabajadores o está contemplando el acuerdo con las ART que nos han cagado toda la vida, que no atienden a los trabajadores y siempre recaen los gastos en las obras sociales».

En otra parte de la entrevista radial, el Ministro de Trabajo adelantó sobre las paritarias de este año que «en el 2022 vamos a repetir lo que hicimos en el 2021, es decir, trabajar con una pauta inflacionaria para este año de 40%, pero si es necesario negociar esa pauta, reabriremos la paritarias las veces que sean necesarias».

Al respecto, agregó: «Ese mecanismo lo utilizamos en 2021 y nos dio el resultado de que los salarios le ganen a la inflación y vengan creciendo».

«Trabajamos sobre una pauta inflacionaria, pero no nos negamos a las reaperturas. Es más, ya en el primer acuerdo se establece que en un periodo estimado de seis meses haya una revisión», apuntó.

Sobre modificaciones a las leyes laborales, fue contundente: «Con estas mismas leyes laborales venimos de 13 meses consecutivos de crecimiento en la creación de empleo registrado asalariado privado. Es una seguidilla que no se da desde el 2014 a pesar del desastre de la pandemia».

«Se crearon más de 170 mil puestos de trabajo en pandemia. No hace falta cambiar las normas laborales básicas, aunque sí creo que hay que actualizar los convenios colectivos. El convenio colectivo tiene que ser una herramienta de lo más flexible y que se ajuste a las necesidades de cada sector. Para nosotros, el convenio colectivo debe ser ampliado y empezar a incluir cuestiones de productividad, de género y de formación profesional», concluyó Moroni.

