Moyano defendió suba del piso de Ganancias y elogió la tarea de Massa

Uno de los triunviros de la CGT y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, celebró este jueves la suba del mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias a más de $400 mil a partir del 1 de enero próximo y resaltó el «esfuerzo» del Gobierno nacional para darle «un gran alivio fiscal para los trabajadores asalariados».

Un total de 312.864 trabajadores dejarán de pagar Impuesto a las Ganancias, con la entrada en vigencia de la nueva actualización del mínimo no imponible que se ubicará en 404.062 pesos, según confirmó hoy el Ministerio de Economía.

«Este gran alivio fiscal logrará que cada uno de los trabajadores y trabajadoras mejoren el poder adquisitivo del salario. Es algo que veníamos diciendo en reiteradas oportunidades porque el salario no es ganancia», remarcó Moyano en un comunicado de prensa.

Sobre la decisión comunicada hoy por el ministro de Economía, Sergio Massa, Pablo Moyano contó: «Sabíamos que el Gobierno venía trabajando fuertemente en ese sentido, por eso el agradecimiento de los trabajadores al compañero ministro de Economía por el gran esfuerzo que viene realizando él y el presidente Alberto Fernández para beneficiar a cada uno de los argentinos y argentinas».

En una publicación en la red social Twitter, Massa afirmó que, «con este alivio fiscal, en el 2023 ningún trabajador que cobre menos de 404.062 pesos lo pagará, sosteniendo también la progresividad en la entrada para evitar los saltos en las escalas del impuesto».

El impacto de la medida hará que a partir de enero se pase de los 899.382 asalariados que pagan este impuesto a 586.518 trabajadores, 312.864 dejarán de tributar ganancias.

En el caso de un empleado soltero sin hijos con un salario bruto de $350.000 que hoy paga por el impuesto $11.159, pasará a dejar de pagar el impuesto. En el caso de un empleado soltero con un salario de $400.000 que hoy paga $43.592 por mes, también pasará a no tener descuentos. Un trabajador soltero que cobra $450.000 brutos pasa de pagar $71.556 por mes, a pagar $21.704.

En el caso de percibir ese mismo salario pero tener dos hijos, el pago por ganancias pasa de ser de $57.762 a $6.088.

Un trabajador con dos hijos que percibe un salario bruto de $500.000 y que hoy paga por ganancias $72.287 pasará a pagar $20.892, el equivalente a una reducción de $51.395 mensuales.

Si cobrara $500.000 pero no tuviese hijos, pasaría de pagar $86.081 a $40.837. En el caso de un trabajador sin hijos que cobre $550.000 pasará de pagar $100.606 a $53.958. Un alivio fiscal de $46.648. En caso de tener dos hijos, pasará de pagar $86.812 a pagar $32.097.

Si el trabajador soltero sin hijos cobrara $600.000 y que en diciembre pagó en concepto de ganancias $115.131, en enero pagará $68.483.

En el caso de tener dos hijos, esta reducción pasará de $101.337 a $44.717 a pagar en enero.

Si el trabajador cobrara $650.000 y fuese soltero sin hijos pasará de pagar $129.656 en diciembre a $83.008 en enero.

En el caso de tener dos hijos pasará de pagar $115.862 en diciembre a $58.339 en enero.

