Naidenoff: “Con una inflación que va para el 150% interanual, este aumento son migajas”

El senador y presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical Luis Naidenoff se refirió a los recientes anuncios del Gobernador Gildo Insfran respecto al aumento del 25% para empleados públicos y jubilados de la provincia.

“Es una falta de respeto a los trabajadores formoseños que un día nos hablen de defender el bolsillo de la gente y después el gobierno provincial anuncie con bombos y platillos un aumento que ni siquiera cubre la suba inflacionaria. Con esto, los salarios de los empleados públicos formoseños llegan con suerte a un 81% de aumento anual y la proyección es que este año vamos a terminar con entre 140 y 190% de inflación” dijo Naidenoff y agregó “además es un aumento mentiroso porque no es del 25% sobre el sueldo actual sino del 25% sobre el monto de febrero”.

“Desde nuestro bloque presentamos proyectos para alcanzar aumentos más consistentes con la inflación. Particularmente Agostina Villaggi, que me acompaña en la fórmula como candidata a Senadora, presentó en la legislatura provincial un proyecto para aumentar el sueldo de los estatales de la provincia en un 40% para el mes de septiembre. Pero el oficialismo se negó a tratarlo” recordó Naidenoff.

“Insfrán se vive jactando de su gobierno y de los saldos positivos de la provincia, pero de ese supuesto bienestar la gente no ve nada” manifestó el Senador. “Los formoseños seguimos peleando contra la inflación, mientras el presidente pide disculpas y el gobernador reparte migajas” afirmó.

Naidenoff fue contundente en su diagnóstico: “No hay conexión con la realidad, nunca supieron que hacer, porque no hay plan, no hay propuesta, todo es improvisación. El gobierno nos deja una economía destruida y los argentinos quedamos a la deriva, cada uno a su suerte; porque ya no se trata de sortear el día a día, ahora la gente lucha por sobrevivir”.

“Del peor gobierno de la historia se sale con liderazgo, coraje y equipo.”

El senador aprovechó para referirse a las condiciones en que se encuentra el país, y la necesidad de “un liderazgo fuerte para sacar el país adelante”:

“Tenemos una inflación por arriba del 120%, un salario mínimo que no supera la línea de pobreza, 40% de pobreza; la mitad de los trabajadores trabajan en negro, sin seguro ni jubilación. Y los jubilados tienen jubilaciones de miseria. Esta es la radiografía social de la decadencia kirchnerista.

Pero no se puede subestimar a la gente. El mensaje en las urnas fue muy claro. El 70% de los argentinos no creen en este gobierno. Las esperanzas están puestas en el cambio” reflexiona Naidenoff. “Con Patricia Bullrich como presidente, vamos a tener las herramientas para corregir la economía y que la gente no tenga que seguir sufriendo el destrato de un gobierno ausente.

Con Patricia al frente, tenemos equipos, tenemos experiencia, tenemos legisladores y gobernadores que demostraron que se puede gobernar bien. Pero por sobre todas las cosas, tenemos la convicción de que con liderazgo y coraje se puede sacar al país adelante.”

