NAIDENOFF: «El gobierno se equivoca, el mayor impacto lo tendrá la gente”

En medio del conflicto con los gobernadores por la caída de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el gobierno de Javier Milei, a través de la Secretaría de Transporte, decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior por el cual se subsidiaban a las empresas de colectivos urbanos del interior del país. Lo que generó repercusiones de todos los colores políticos.

Luis Naidenoff, senador mandato cumplido y vicepresidente de la Unión Cívica Radical, cuestionó la quita de subsidios al transporte, «El gobierno se equivoca. Al quitar subsidios no confronta con los gobernadores, sino que castiga a la gente de recursos medios y bajos ya golpeada por la inflación, deteriora la calidad del servicio y profundiza las inequidades entre el interior y el AMBA».

“Estamos de acuerdo en que debe haber un nuevo orden fiscal, pero debe ser equitativo y no improvisado para no avanzar contra el federalismo. No se trata de quitar subsidios y ver qué pasa, debe revisarse todo el sistema”cuestionó.

Naidenoff recordó el compromiso expresado por la nueva administración, “Este nuevo gobierno se comprometió a que el desarme de subsidios iba a ser en forma gradual, revisada y uniforme en la Argentina. Este compromiso, el gobierno lo incumplió. Con esta nueva medida solo el AMBA mantiene el sistema de subsidios generando grandes asimetrías con el interior del país”.

Además, consideró que la disposición afecta de “forma directa”a provincias con bajos recursos como Formosa, “En mi provincia el costo de dejar sin trasporte a trabajadores y estudiantes va a ser absolutamente negativo, incidir en el aumento de la deserción estudiantil y dificultar el acceso a la salud de cientos de familias que se movilizan al centro de la ciudad capital para recibir atenciones médicas. Sin mencionar la caída en las ventas del sector privado, porque si la gente no se moviliza, no compra. El transporte te garantiza que la economía circule, es lo último que se debería cortar cuando se ordenen las cuentas y se recupere el poder adquisitivo.”.

Naidenoff habló sobre la situación de económica luego de la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner “nos dejaron una economía quebrada con una inflación acumulada del 900% que destrozó a los argentinos”. En este sentido, aseguró con preocupación, “Mas de 200 mil formoseños deben afrontar todos los días el boleto más caro del país, a 690 pesos, en una provincia que paga los salarios más bajos. Si se sostiene una medida tan inequitativa como la que se pretende, va a suscitar en más aumentos insosteniblespara el ciudadano a pie”.

Para finalizar, el exsenador insistió «El gobierno se equivoca, no es un golpe a los gobernadores. El mayor impacto lo tendrá la gente”.