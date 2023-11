Naidenoff: «Hay que interpretar y respetar lo que la gente votó»

Tras los resultados del domingo, donde Javier Milei fue electo presidente de los argentinos, el Grupo de Medios TVO dialogó con el senador de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff quien además de analizar lo sucedido y la amplia diferencia de votos que obtuvo el líder La Libertad Avanza manifestó que “hay que interpretar y respetar lo que la gente votó”.

“La primera reflexión que puedo hacer es la contundencia del acompañamiento mayoritario de la sociedad argentina a la candidatura de Javier Milei y Villarruel”, comenzó diciendo y agregó que “en función de la contundencia del resultado y de los 40 años de democracia ininterrumpida el desafío del gobierno es ordenar una transición de acá hasta el día 10 de diciembre porque la situación es completamente crítica y compleja donde la gente tocó fondo y estos son los resultados, entonces, la responsabilidad de una transición ordenada está en quien gobierna no en quien ganó una elección y tiene que esperar hasta el 10 para presentar sus equipos y medidas”.

Seguidamente indicó que “se viene un enorme desafío para la Argentina porque un dato no menor es que hoy nadie tiene fuerza propia, ni en Diputados ni Senado, por lo tanto, en un sistema democrático como el nuestro donde el Congreso juega un rol importante, ahí también se va a tener que ver la capacidad y hay que darle crédito para construir su proyecto. El eventual respaldo que lleva tener esto en el ámbito parlamentario requiere de mucho diálogo y convivencia democrática”.

“La campaña ya pasó, ahora hay que asumir y gobernar la Argentina”, lanzó Naidenoff.

Por otro lado, cuando se le preguntó si es que cree que con Milei “la Patria está en peligro” como indicaron desde otros sectores respondió: “cuando la Patria está en peligro, la primera percepción o el primer mensaje contundente te lo da la gente, pero en este caso la señal más clara es que acá no hay miedo que se pueda imponer”.

“Lo que creo por mi experiencia en el Congreso en todos estos años es que la realidad de Argentina es muy compleja en lo político para cumplir mayoría, en lo social porque se tocó a fondo pero nada alcanza, pero fundamentalmente compleja en lo económico con un componente de que quizás la gente pueda esperar respuestas inmediatas, y hoy no hay un gobierno que lo pueda hacer”, continuó manifestando.

En este contexto señaló el legislador radical que a partir del 10 de diciembre se verán dos roles perfectamente definidos, por un lado “el que gobierna” que tendrá que imponer su Plan porque para eso ganó y encima con una mayoría contundente de la sociedad”, y por el otro lado está la oposición que “tendrá que interpretar y respetar lo que la gente votó, porque se trata de un candidato que obtuvo un respaldo con un mensaje muy duro, y que a pesar de la campaña del miedo ese mensaje muy duro no penetró y la gente votó”.

“En función de sus pensamientos y sus propuestas el trabajo en la Argentina es recuperar la tolerancia y convivencia democrática. Ya pasó el grito, la bravuconada, eso quedó atrás, pienso que la gente votó con la esperanza de que las cosas pueden cambiar y mejorar, de eso se trata ahora”, finalizó diciendo Naidenoff.