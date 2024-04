Olivera: «Esta semana nos presentaremos a recuperar los colectivos de Crucero del Sur»

Ayer visitó el piso de Expres en Radio, el director de Transporte de la Municipalidad de Formosa, Fabián Olivera quien además de confirmar que cuentan con un nuevo esquema de transporte urbano, adelantó que la semana entrante irán a buscar los colectivos de la empresa Crucero del Sur para que se pueda brindar un servicio de emergencia por 120 días. «Esta semana nos presentaremos a recuperar los colectivos de Crucero del Sur», dijo.

Primero, el funcionario se refirió a la presentación que realizaron ante la Justicia y lamentó que no hay un respaldo hacia la Comuna. “Nosotros como municipio queremos hacernos cargo de los colectivos, o pedirle a la empresa que cumpla con el compromiso. Le pedimos a la Justicia que acompañe nuestro pedido, porque no es que abrimos el portón y sacamos los móviles, hay que ver en qué condiciones se encuentran, etc. Lo que pedimos es que la empresa pague y cumpla con los trabajadores, y en estos 120 días nosotros ya tenemos armado el esquema de transporte público de pasajeros de la ciudad”, comenzó.

Consultado del por qué acudieron a la Justicia respondió: “obviamente por una cuestión de seguridad y para que se sepa en qué condiciones encontramos las unidades porque hoy la empresa está cerrada. La Comuna tiene la facultad porque el mismo pliego te permite eso. Nosotros vamos a hacer cumplir el compromiso que tenemos de incautar las unidades para prestar el servicio”.

A continuación, Olivera dejó en claro que “acá hay tres eslabones: los trabajadores, la empresa y la Municipalidad. El problema que hoy tenemos es que Crucero del Sur dejó de pagar el sueldo a sus trabajadores” y lanzó que “hoy no hay servicio de transporte urbano de pasajeros porque la empresa no les paga el sueldo a sus trabajadores. Nosotros ya sabemos que podemos ir a buscar los colectivos, de hecho, la semana que viene lo haremos, pero esperábamos un respaldo de la Justicia”.

“Hay 46 colectivos, de los cuales casi 30 están en condiciones. Por eso queríamos ir con la Justicia. Nosotros nunca hemos perdido el diálogo con los trabajadores ni con la empresa, pero ésta última es intransigente que dijo ‘sin subsidio no trabajo’ y se trancó”, manifestó.

Nuevo esquema

Consultado por el nuevo esquema diagramado para el transporte público en Formosa comentó: “lo que hemos armado y que el Intendente ya está saliendo a ofertar es un nuevo esquema de transporte, nuevas líneas, nuevos recorridos, nueva identificación, recorridos más cortos y frecuencias más rápidas. Creemos que con cuarenta unidades vamos a poder resolver la situación”.

“Al no tener subsidio ni para el gasoil ni para los empleados se tornó un rubro muy caro”, añadió.

En cuanto al boleto expuso que “creemos que va a estar mucho más barato que en Corrientes o Resistencia, pero para poner el precio tenemos que ver cómo funcionan las líneas, los recorridos, los cortes que se hacen y los empleados. Creemos que en el nuevo esquema podremos estar en los 600-700 mil cortes en el mes. La idea es descomprimir los colectivos de las arterias más complicadas, y tener mejor frecuencia”.

“La empresa tiene

una obligación con los

vecinos de la ciudad”

En otro tramo de la entrevista Olivera fue consultado respecto a qué va a hacer la Municipalidad para que Crucero del Sur pague y cumpla con lo estipulado en el pliego de Bases y Condiciones. “La empresa tiene deuda con los trabajadores, con los vecinos y con la Municipalidad. Ya tiene sanciones y se las están aplicando”.

En esta línea, el mismo refutó la idea de que supuestamente a la empresa no le fue bien. “Creo que siempre le fue bien, aparte nunca invirtió nada, los colectivos que trajo fueron empeorando”, lanzó.

Pasos siguientes

Por último, al referirse a los pasos que va a dar el Municipio respecto al transporte señaló: “esta semana nos presentaremos a recuperar los colectivos, vamos a trabajar en una forma de emergencia en 120 días y así nosotros presentar el nuevo esquema de transporte urbano”.

“El problema que hoy tenemos es que muchos inversores hoy dudan del rubro, entonces no es que vamos a tener fila en la entrada de Formosa para trabajar. Nosotros ya tenemos armado el plan B. En una reunión privada con el Intendente la semana pasada presentamos el nuevo esquema de transporte urbano de la Ciudad”, cerró.