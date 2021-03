Organización social cortó media calzada de la RN 11 para reclamar módulos habitacionales

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Ayer en horas de la mañana, integrantes del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD), realizaron el corte de media calzada de la RN 11, a la altura del barrio Namqom, para reclamar respuestas al pedido de módulos habitacionales.

Horacio Asuaga, referente del movimiento, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se mostró decepcionado por la falta de respuestas, que motivó la medida de fuerza. “Me quedo sin palabras, el Ministerio se comprometió con nuestro pedido de venir al barrio Namqom para verificar a aquellas familias que necesitan los módulos, hay muchas familias que necesitan pero hasta hoy en día no tenemos ninguna respuesta, vamos a seguir haciendo el reclamo hasta que nos den una respuesta favorable”, aseveró.

Asimismo recordó que la semana pasada, “presentamos un petitorio, nos dijeron que esperemos pero no pasa nada, hasta hoy en día no tenemos respuestas, hablamos con personal que se comprometió a venir a ver, a mandar a los visitadores sociales y verificar las casas pero no están cumpliendo, es una burla para mí, juegan con la necesidad de las familias que necesitan”.

Seguidamente, Horacio aseguró que un referente del barrio, “habló por nuestro barrio, siempre dice que no es necesario que salgamos a pedir por la necesidad del barrio Lote 68 pero ellos no ven la necesidad, son mantenidos del gobierno y hay muchas familias que van al vaciadero a revisar bolsita por bolsita para encontrar un pedazo de pan y alimentar a sus hijos, no tengo palabras para eso, los referentes son la llave de nuestra comunidad pero no están cumpliendo la necesidad que hay en el barrio, ese es el problema que tenemos”.

“Nosotros los petitorios, supuestamente íbamos a tener una respuesta a las dos semanas, pero no cumplen lo que prometen, ellos dieron su palabra cuando entregamos el petitorio, nosotros hacemos lo que nos dicen tanto en conseguir los papeles como partidas de nacimiento de los chicos, declaración jurada, cuesta para conseguir todo y lo hacemos con tal de tener una solución”, explicó.

Para finalizar había aclarado, que hasta ayer el corte se mantenía en media calzada, pero podría ser total en caso de no tener ninguna respuesta. “Vamos a hacer una asamblea y ver qué podemos hacer, necesitamos una respuesta del Ministerio, no queremos llegar a esto, pero si no nos dan ninguna solución no tenemos opción, lamentablemente tenemos que cortar la ruta, hacer un corte total y es más problema para todos, no queremos llegar a eso”.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp